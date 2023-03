Empoli, a Monza missione sorpasso Zanetti: "Non siamo appagati"

di Tommaso Carmignani

La buona notizia è che il Monza non è il Napoli. Con tutto il rispetto per la squadra di Palladino, la gara che l’Empoli affronterà nel pomeriggio di oggi all’U-Power Stadium è completamente diversa rispetto a quella di una settimana fa. Che non vuol dire facile, ma nemmeno impossibile. E perciò l’obiettivo della truppa di Zanetti è proprio questo: riprendere la marcia, ritrovare fiducia, ricominciare a fare punti. Non che il momento sia particolarmente difficile, ci mancherebbe: la squadra viaggia con un margine solido sulla zona retrocessione e vede la salvezza più vicina all’orizzonte, ma la strada da percorrere per arrivare all’obiettivo prevede almeno un’altra decina di punti da fare. Considerando che il calendario prima della sosta prevede Monza, Udinese e Atalanta l’idea di ricominciare a macinare proprio a partire dalla gara di oggi non è peregrina.

Per farlo il tecnico azzurro si affida soprattutto ai rientranti, a cominciare da Caputo in avanti. Il bomber era stato a mezzo servizio con il Napoli, subentrando soltanto nel momento in cui la gara era irrimediabilmente segnata. L’attaccante dovrebbe essere una delle certezze della formazione titolare di oggi, mentre assai più incerto è il nome del suo sostituto.

In mezzo al campo, invece, si rivedono Akpa Akpro e Bandinelli, particolare non banale se pensiamo al contributo fornito dai due nell’ultimo periodo. "Quella con il Monza sarà una gara equilibrata – prevede il tecnico Zanetti – anche se poi toccherà a noi fare in modo che lo sia, visto che loro hanno forse qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Sarà una gara da tripla, può succedere qualunque cosa, noi andiamo alla ricerca di punti perché ogni mattoncino ci avvicina all’obiettivo. La vittoria ci manca da un po’ ma non deve diventare un’ossessione. Voglio togliere peso ai miei giocatori, le prestazioni sono figlie di ciò che facciamo e su questo dobbiamo essere molto tranquilli". Zanetti è un allenatore giovane, ma il suo collega Palladino lo è ancora di più. Due visioni di gioco particolari e ben definite, ma in comune hanno le ottime credenziali che si stanno guadagnando. "La sfida – dice ancora l’allenatore azzurro - è tra Monza ed Empoli: gli allenatori passano in secondo piano. Lui è più giovane, non solo anagraficamente, sta facendo molto bene e gli vanno fatti solo i complimenti. Io vengo da un percorso diverso, con giovanili, Serie C, Serie B e sto lottando per rimanere in A. Siamo vicini, ma mi sento un po’ più vecchio di lui". In settimana hanno fatto discutere le dichiarazioni del procuratore di Fabiano Parisi, che ha di fatto anticipato la partenza del giocatore a giugno. Niente di strano, ma dirlo a qualche mese dalla fine del campionato rischia di distogliere l’attenzione del giocatore dal finale di stagione. "Fabiano è bravo e sa come comportarsi, deve accettare certe situazioni. Personalmente mi sento di assolverlo – spiega Zanetti - perché lui è responsabile soltanto delle sue parole. A me interessa che i miei giocatori diano tutto per la squadra: Parisi da questo punto di vista non mi ha mai deluso e sono sicuro che non lo farà".

La salvezza è oggettivamente vicina, ma manca ancora un piccolo sforzo. "Onestamente - dice Zanetti – non mi aspettavo di arrivare a questo livello, ma ero certo di lottare per il nostro obiettivo. Noi abbiamo fatto qualcosina in più ma non siamo certamente appagati".