Ecco gli avversari della Viareggio Cup

Gli statunitensi del Westchester United, i ghanesi del Berekum Freedom Fighters e il Benevento. Sono questi gli avversari che sono usciti dall’urna del sorteggio della Viareggio Cup 2023, la storica manifestazione calcistica alla quale anche quest’anno prenderà parte l’Empoli.

Il torneo avrà sede itinerante come ormai avviene da tradizione e si svolgerà dal 20 marzo al 3 aprile prossimi. Gli azzurri parteciperanno con la loro Under 18 che viene allenata da Davide Moro (nella foto), anche se non è escluso, come da regolamento, che possano arrivare anche alcuni rinforzi dalla Primavera di Buscé, concentrata sul campionato di Primavera 1.

Piuttosto difficile fare pronostici: soltanto sei squadre di Serie A (tra cui appunto l’Empoli) prenderanno parte all’edizione 2023 della manifestazione, mentre molte saranno le straniere. In questi casi non si sa mai dove si va a parare: spesso arrivano squadre preparate e molto organizzate, specialmente dal punto di vista fisico e agonistico, ma in altre occasioni sono tutto fuorché avversari irresistibili.

Qualche curiosità in più la suscitano quindi gli americani del Westchester, una classica squadra universitaria che sulla carta potrebbe mettere in difficoltà gli azzurri. Il movimento di interesse e partecipazione nei confronti del calcio, negli Stati Uniti è cresciuto molto negli ultimi anni, anche grazie all’aiuto di molti tecnici italiani che sono finiti a lavorare nei settori giovanili americani.

Sottovalutarli potrebbe quindi essere un errore. E poi c’è il Benevento, che negli ultimi anni è migliorato molto a livello di settore giovanile. Ai nastri di partenza, l’Empoli non è tra le squadre che sono favorite per la vittoria finale, ma la squadra di Davide Moro, sesta in campionato, ci tiene a fare bene e se a un certo punto capitasse l’occasione di giocarsela non si tirerebbe indietro. Nelle prossime settimane saranno diramati i calendari con date e orari degli incontri della fase eliminatoria. Quello dell’Empoli è il gruppo 3.