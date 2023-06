È un Gambassi ambizioso Altri due colpi in entrata

di Simone Cioni

Quello che sta nascendo è un Gambassi da prima fascia per quanto riguarda la corsa alla promozione nel prossimo campionato di 1ª Categoria. Scatenato il direttore sportivo Luca Venturini che, oltre a mettere nero su bianco per altre tre importanti conferme, ha piazzato altri due colpi ad effetto in entrata. Partiamo proprio da questi ultimi ed in particolare da Francesco Cacciapuoti (classe ’95, nella foto a sinistra), che il nuovo diesse giallorosso conosce molto bene per averlo allenato nella sua lunga esperienza al San MIniato Basso: nel biennio 2016-’18, infatti, Cacciapuoti è stato prima protagonista della promozione dei sanminiatesi in Eccellenza con 10 reti in 30 gare e poi della successiva salvezza nella categoria ’regina’ dei dilettanti con 6 centri in 26 partite.

Cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Siena, con cui ha disputato anche un campionato Primavera e un Torneo di Viareggio, Cacciapuoi era arrivato a San MIniato Basso dopo 21 presenze e 2 reti in serie D con le maglie di Sangiovannese e Scandicci, mentre dopo l’avventura giallorossa ha giocato 71 volte in Promozione con Real Cerretese, Larcianese e Meridien Larciano segnando 23 reti. Nell’ultima stagione, invece, ha realizzato ben 15 gol con la Sanromanese proprio in 1ª Categoria, campionato per il quale il 28enne originario di Napoli è un vero e proprio valore aggiunto. Dopo l’arrivo di Fontanelli, quindi, il Gambassi ha formato una coppia offensiva potenzialmente letale.

L’altro innesto di spessore riguarda la linea mediana e porta il nome di Damiano Bagnoli (nella foto a destra), un gradito ritorno. Il centrocampista classe ’96 ha infatti già militato 4 stagioni a Gambassi dal 2015 al 2019 mettendo insieme 73 gettoni in Eccellenza (4 reti) e 28 in Promozione (3 marcature). Dopo aver lasciato i termali, poi, sempre in Promozione ha vestito le maglie di Chiantigiana, con cui ha vinto il campionato nel 2019-’20 e Montalcino negli ultimi due campionati. Sul versante delle conferme, infine, oltre ai già annunciati Signorini, Ciappi e Vallesi resteranno pure l’esterno Alessandro Pellegri (’00), l’esperto centrocampista Giacomo Salerno (’95) e il difensore Matteo Orlandini (’00).