E’ tempo di sfide salvezza in A1 e per la promozione dalla A2

Archiviata la sosta di Pasqua, è tempo di tornare in campo pure per le altre squadre amatoriali dell’Empolese-Valdelsa. A partire da stasera si tornerà a darsi battaglia per la salvezza in A1, retrocedono le ultime classificate dei due triangolari di play-out, e per la promozione dall’A2 con la disputa di 3 gironi di play-off (passano le 3 vincenti più chi prevarrà nel mini-torneo finale tra le seconde classificate). Spazio pure a Coppa Uisp e Coppa Amatori, la prima riservate ai team di A1 e la seconda a quelli di A2. Play-out Serie A1, Girone H – Domani: Cerreto Guidi-Sciano (14.30, Lazzeretto). Riposa: Pol. Certaldo. Girone I – Domani: Stabbia-Boccaccio (14.30, Stabbia). Riposa: Gs Allende. Play-off Serie A2, girone L – Lunedì: Sovigliana-Casotti (21.30, Monteboro). Riposa: Valdorme. Girone M – Domenica: 4 Mori-Unione Valdelsa (10.30, Pozzale). Riposa: Balconevisi. Girone N – Domani: Marcialla-Strettoio Pub (15, Marcialla). Riposa: Corniola. Coppa Uisp, girone F – Domani: La Serra-Piaggione Villanova (14.30, La Serra). Lunedì: Limitese-Gavena (21.30, Montelupo Graziani). Girone G – Domani: Scalese-Rosselli (15, La Scala); Bassa-Castelnuovo (15, Gavena). Coppa Amatori, Girone P – Domani: Vinci-Monterappoli (15, Vinci). Lunedì: Mastromarco-Borgano (21.15, Larciano); Campagnola-Molinese (21.15, Stibbio). Girone Q – Domani: Massarella-Ortimino (15, Massarella); Botteghe-Spicchiese (15, Le Botteghe). Lunedì: Malmantile United-Ponte a Elsa (21, Malmantile). Girone R – Stasera: Martignana-Team Arcogas (21.15, Limite). Domani: Young Boys-Brusciana (14.30, Fontanella); San Pancrazio-Real Pavo Furiati (15, San Pancrazio).