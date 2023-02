È tempo di derby in Valdelsa

Montelupo

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Granato, Bianchini (85’ Bruno), Cupo, Buzzi, Gueye (70’ Cerboni), Brogi (78’ Garunja), Anedda, Ndaw (87’ Beconcini), Gori (55’ Leoncini). All. Lucchesi.

LANCIOTTO CAMPI: Targioni, Benelli (75’ Bini), Esposito Goretti, Oriti A. (75’ Scarlini), Di Giusto (46’ Fathou), Mazzanti, Cecchi, Bambi, Delli Navelli, Afelba, Verdi (85’ Ballerini). All. Selvaggio.

Arbitro: Serbishti di Arezzo.

Reti: 43’ e 56’ Anedda, 46’ Brogi.

MONTELUPO – In un colpo solo gli amaranto ritrovano la vittoria al Castellani, danno continuità al bel successo in casa del Lebowski e alimentano i propri sogni di play-off. L’anticipo del girone B contro il quotato Lanciotto, secondo in classifica a -1 dalla vetta, si risolve di fatto a cavallo dell’intervallo. Due minuti prima del riposo, infatti, un perfetto traversone dalla sinistra di Marrazzo pesca in area bomber Anedda, che gira di testa alle spalle di Targioni. Al termine del primo giro di lancette al rientro dagli spogliatoi, invece, è Brogi a beneficiare di un altro cross millimetrico di Marrazzo per il raddoppio del Montelupo. Il Lanciotto prova a reagire, ma i ragazzi di Lucchesi sono determinati e ben disposti in campo e al 56’ la chiudono definitivamente in contropiede. Gueye serve in profondità Anedda, abile poi a controllare e a piazzare nell’angolino dove il portiere ospite non può arrivare. Così nei restanti minuti il Montelupo può gestire bene l’ampio margine di vantaggio concludendo la terza partita consecutiva senza subire reti.

Si.Ci.