E ora occhi su Baldanzi

Le voci sull’interessamento del Napoli per il trequartista Tommaso Baldanzi circolano ormai da settimane, ma ora una conferma importante arriva anche dal suo agente, Andrea Pastorello, che nel rispondere ad alcune domande di Tv Play ha confermato l’indiscrezione di mercato.

"Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello della squadra di Spalletti è elevatissimo e da un punto di vista tecnico il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli - continua Pastorello - Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A, non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo".

Il riferimento è ad alcune voci estere di cui aveva parlato anche il presidente Fabrizio Corsi, che però in tempi non sospetti aveva anche confessato la volontà di volerlo trattenere almeno per un’altra stagione. Molto ovviamente dipenderà dalle richieste che arriveranno a fine anno e, soprattutto, dalle offerte.