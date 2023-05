È la serata della finalissima

Dalla serie A agli amatori. Nel giro di 24 ore il Carlo Castellani di Empoli passa dall’essere cornice della sfida del massimo campionato italiano tra gli azzurri e la Salernitana a rappresentare l’atteso palcoscenico per l’assegnazione dello ’scudetto’ Uisp dell’empolese-valdelsa. Stasera alle 21.30, infatti, sul campo principale cittadino Vitolini e Castelfiorentino si sfideranno per entrare nell’albo d’oro del campionato amatoriale del circondario. I primi sono in realtà a caccia del bis dopo la vittoria del 2016 (3-2 al Ponzano), sfumato lo scorso anno contro i fucecchiesi della Ferruzza. Per i valdelsani si tratta invece della prima finale con questa denominazione, mentre come ex Service Frigo furono sconfitti dalla Sesa nell’epilogo del torneo 2013-’14. Per quanto riguarda questa stagione si tratta del terzo confronto diretto tra queste due compagini con i precedenti che sorridono al Vitolini, vittorioso 2-1 all’andata a Castelfiorentino mentre il ritorno al Proietti di Vitolini è terminato 1-1. Prima del fischio d’inizio gustoso antipasto che vedrà protagonisti i piccoli calciatori delle scuole calcio del comprensorio.