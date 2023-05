"È il premio per il sacrificio dei ragazzi" Il presidente Corsi elogia Zanetti e la squadra

di Tommaso Carmignani

Per la matematica bisognerà attendere ancora qualche partita, ma al netto della classifica, del momento delle avversarie e, soprattutto, di un calendario che già a partire dalla prossima giornata metterà in scena diversi scontri diretti possiamo dire che la nave è in vista del porto. Uno scenario, quello che si è aperto davanti a Zanetti e ai suoi, che all’indomani della gara contro il Sassuolo era diventato estremamente preoccupante. Non tanto per una questione di classifica, quanto piuttosto di alcuni segnali che proprio da Reggio Emilia erano arrivati. La scelta di andare in ritiro era andata proprio in quella direzione, cercare cioè di ricompattare l’ambiente prima che ansia e paure si impossessassero definitivamente dei giocatori.

La vittoria contro il Bologna è stata certamente la miglior risposta possibile, perché ha mostrato un Empoli solido e determinato, concentrato al punto giusto e bravo nel portare gli episodi dalla propria parte. Tre punti talmente importanti da convincere anche il presidente Corsi, che di solito è molto abbottonato, a lasciarsi andare a fine gara. "È il premio per i sacrifici dei ragazzi – ha affermato il massimo dirigente – e per i momenti di difficoltà vissuti insieme. La partita è stata condotta dal Bologna, ma noi siamo stati bravi a concretizzare quello che abbiamo creato. Siamo felici e un po’ scossi, abbiamo passato qualche giornata difficile, adesso però guardiamo avanti con la salvezza a portata di mano: ci sono da compiere gli ultimi passi".

Corsi ha parlato anche del ritiro, una scelta abbastanza inusuale per quella che è la tradizione dell’Empoli, ma comunque utile per ritrovare serenità e concentrazione. "È servito ad unirci e compattarci, con il Bologna la squadra ha vinto grazie a quello e ad un atteggiamento tattico perfetto rispetto ad un avversario più forte di noi". I complimenti, impliciti ma chiari, sono nei confronti dell’allenatore. Zanetti, con quel modulo, ha saputo adattarsi alla perfezione al tipo di partita che gli azzurri dovevano affrontare ed è stato bravo a creare pericoli al Bologna in fase di ripartenza. Per la prima volta nel corso della stagione, l’Empoli ha segnato tre gol nella stessa partita. E senza quella disattenzione nel finale che ha portato al calcio di rigore di Orsolini, la gara sarebbe probabilmente finita 3-0.

"Abbiamo scelto di coprire il campo in ampiezza con il 4-2-3-1. I ragazzi ci hanno creduto ed hanno messo in piedi una partita fantastica. Se con il Sassuolo abbiamo pagato l’inesperienza, col Bologna ho fatto scelte diverse e ho utilizzato un sistema di gioco diverso, perché pensavamo che la partita ci avrebbe imposto un atteggiamento di un certo tipo. Quando si fanno degli errori la bravura sta nel non ripeterli, il ritiro ci è servito ad analizzarli e a consolidare le cose che avevano fatto bene con il Sassuolo. Ci siamo ripresi ciò che dovevamo prendere domenica scorsa".

Nonostante una classifica estremamente rassicurante, il tecnico non si sbottona: "Manca poco alla salvezza, ma dobbiamo fare ancora un piccolo sforzo. Siamo convinti di meritarla e faremo di tutto per arrivarci il prima possibile".