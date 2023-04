È derby tra Calasanzio e Ponte a Elsa

Sarà il derby tra Calasanzio e Ponte a Elsa ad aprire la terzultima giornata del girone A di 3ª Categoria fiorentina per quanto riguarda le formazioni del nostro circondario. La sfida si disputerà infatti stasera alle ore 21 a Pagnana. Decisamente più importante, ai fini della classifica, il match che domani alle 15 vedrà protagonista sul proprio campo l’Avane contro la Sestoese. I gialloneri empolesi, ormai praticamente certi di un posto nei play-off, sono infatti ancora in corsa per la promozione diretta avendo un ritardo di appena quattro punti dalla coppia di testa formata da Duccio Dini e Dinamo Florentia. La compagine di Sesto Fiorentino, invece, è di fatto all’ultima spiaggia per provare a tenere vivo il sogno play-off fino alla fine. Sempre domani alle 17.30, poi, il Ponzano riceve il San Michele Cattolica Virtus, che lo precede di cinque lunghezze mentre domenica alle 16 la Sanpierinese terzultima sarà impegnata nella proibitiva trasferta di Firenze contro una delle due capolista, il Duccio Dini.