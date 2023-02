E’ derby Montaione-Fucecchio Santa Maria a caccia dell’impresa

I principali scontri di questo nuovo turno di 2ª Categoria (via alle 14.30), per quanto riguarda i team locali, sono tutti concentrati nel girone I. A partire dal derby de Il Prato di Montaione tra l’Aurora e il Giovani Fucecchio 2000. Sulla carta il pronostico pende dalla parte dei locali che, seppur reduci dal clamoroso ko per 6-4 di Santa Maria, sono comunque terzi a -1 dal 2° posto. I bianconeri di mister Lupi, penultimi a +2 sul fanalino di coda Florence, vengono invece da un solo punto nelle ultime 6 giornate.

Sempre in chiave play-off trasferta insidiosa per il Monterappoli, atteso da un Bagno a Ripoli in cerca di punti salvezza. Dopo la vittoria sul San Giusto i neroverdi di mister Salvadori devono dare continuità ai propri risultati se vogliono conquistarsi gli spareggi per la promozione. Infine, trasferta alquanto dura per il Santa Maria, che andrà a far visita all’Albereta San Salvi. I fiorentini, secondi, arrivano infatti a questo match forti di 7 risultati utili di fila (4 vittorie e 3 pareggi), oltre che del secondo miglior attacco del girone con 50 reti fatte (2,5 di media a partita).

Nel girone F invece il Giovani Vinci ha bisogno di punti per continuare a cullare il sogno di una clamorosa rimonta salvezza ed oggi riceve al Ripalta una Montagna Pistoiese, che non può distrarsi visto il poco margine sulla zona play-out. A chiudere il programma odierno la trasferta tutt’altro che agevole del Ponte a Cappiano. Nel girone E, infatti, i calligiani scenderanno in campo a Castelfranco di Sotto contro la Stella Rossa del grande ex Mucciacito, terza a -5 dalla vetta. Covato e compagni però hanno assoluto bisogno di punti visto che l’ultimo posto dista solo 2 lunghezze.