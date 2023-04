Due vittorie azzurre in venti precedenti

Sarà il ventunesimo confronto ufficiale al Castellani tra Empoli e Inter, con un bilancio che pende nettamente a favore dell’Inter: sono due le affermazioni azzurre, quattro pareggi e quattrordici i successi interisti. Le prime sfide contro l’Inter arrivano nel 1985, in Coppa Italia. Nel febbraio Altobelli decise la sfida degli Ottavi di finale; ad agosto 1-1 con Brady a rispondere al vantaggio azzurro di Cecconi. La prima in campionato è datata 14 settembre 1986, con gli azzurri di Gaetano Salvemini che giocarono la prima partita (la sfida si disputò a Firenze per l’indisponibilità del Castellani) nella massima serie proprio con i nerazzurri, con l’Empoli che vinse 1-0 grazie al gol di Marco Osio. L’altra vittoria empolese risale invece alla stagione 200506, quando il successo di misura arrivò grazie ad una clamorosa autorete di Marco Materazzi