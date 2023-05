Due partite a cinque euro per riempire lo stadio

L’obiettivo è chiamare a raccolta un numero importante di tifosi per sostenere la squadra in quello che potrebbe essere il momento decisivo della stagione. La sfida con il Bologna di giovedì 4 e con la Salernitana di lunedì 8 maggio, le prossime due gare al Castellani, prevedono infatti il ’pack Blue Week’, cioè la possibilità di acquistare un biglietto per entrambe le sfide a 5 euro e in omaggio per tutti gli Under 14.

La speranza è quella di avere un Castellani pieno per quelle che potrebbero essere partite chiave in vista dell’obiettivo salvezza ancora da conquistare. Il biglietto unico vale per la Maratona Inferiore e per la Maratona Laterale.

La vendita del pacchetto è riservata ai residenti in Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva nei soli punti vendita della Regione Toscana. Sarà possibile procedere all’acquisto online per i possessori della fidelity card Empoli Member e per gli abbonati alla stagione calcistica 202223 che avranno la possibilità di acquistare il pacchetto per altre persone non abbonate (fino ad un massimo di quattro), inserendo il codice Tessera e la propria data di nascita. Il pacchetto Blue Week omaggio per gli Under 14, nati dal 5 maggio 2009, è subordinato al contestuale acquisto di un biglietto a tariffa intero dello stesso settore. Per tutti coloro che acquisteranno il pacchetto Blue Week, sarà possibile usufruire della fase di prelazione per la successiva sfida casalinga contro la Juventus (per l’eventuale successivo acquisto è necessario restare in possesso del biglietto).

Il pacchetto speciale sarà acquistabile nei punti vendita autorizzati, cioè all’Empoli Store di piazza della Vittoria e al Centro di Coordinamento. Non sarà possibile beneficiare della promozione acquistando il pack nel giorno della sfida contro il Bologna prevista per giovedì prossimo. Intanto, la Lega ha comunicato gli orari per le partite contro la Samp in trasferta (lunedì 15 maggio alle 20,45) e contro la Juve in casa (lunedì 22 maggio alle 20,45).