Due match in chiave play-off

Ben tre questa settimana gli anticipi di 3ª Categoria fiorentina che vedranno come protagoniste le squadre locali. Partiamo dalle due sfide in chiave play-off. L’Avane, terzo in classifica, sarà di scena a Scandicci contro l’insidioso Atletico Firenze. Per l’occasione mister Biondo non avrà a disposizione lo squalificato Sostegni. Il Calasanzio ospiterà invece a Pagnana il San Vincenzo a Torri in un vero e proprio scontro diretto. Le due compagini sono infatti separate da appena 2 punti in favore dei gialloblù empolesi. Entrambe le sfide si disputeranno alle ore 21. Alle 21.15, infine, trasferta sulla carta decisamente complicata per il Ponte a Elsa che andrà a far visita al Bozzi di Firenze al Bibe 1964. I padroni di casa sono infatti quarti con 46 punti, più del doppio di quelli conquistati dai ragazzi di mister Specula, che sono però in serie positiva da 5 gare ed hanno già espugnato il campo della Dinamo Florentia. Gli altri due team del circondario scenderanno invece in campo domani. Il Ponzano ospiterà alle 16.30 la Sestoese, che ha 9 punti in più e vinse 4-1 all’andata. I gialloblù empolesi devono però cercare di rialzare la testa dopo 5 ko di fila con un solo gol fatt. Alle 15 invece la Sanpierinese ha l’occasione di tornare alla vittoria sfidando sul proprio campo il fanalino di coda Folgor Calenzano.

Si.Ci.