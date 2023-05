Dopo dieci mesi l’Abc cade al Pala Betti

Dieci mesi dopo il Pala Betti torna a essere espugnato con l’Abc che incassa il secondo ko di fila dopo quello di Quarrata. Il 2 aprile 2022 l’Herons Montecatini era stata l’ultima squadra a passare in Valdelsa prima dell’impresa di domenica del Costone Siena, capace di imporsi 68-71 al termine di una gara molto equilibrata. Al team di coach Angiolini, sempre primo seppur in compagnia di Cecina e Prato, ha fatto difetto proprio quello spirito e quella fame che da sempre lo contraddistinguono. Mancanze di cui il Costone dell’ex Gianni Terrosi ha saputo approfittare, grazie alla maggior concretezza nel finale. Ora per l’Abc sarà fondamentale ritrovare, oltre alla condizione fisica ottimale (Nepi e Pucci sono scesi in campo senza mai essersi allenati) anche quel fuoco negli occhi che è da sempre la sua forza più grande. Questo il tabellino gialloblù: Lazzeri C., Lilli n.e., Pucci 16, Scali 6, Cantagalli 18, Nepi 4, Tavarez n.e., Lazzeri A. 5, Cantini 4, Ticciati n.e., Cicilano n.e., Belli 15.