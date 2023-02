"Dobbiamo giocare con attenzione"

Il solito Spalletti. Ironico, vulcanico e mai banale. L’ennesimo show in conferenza stampa del tecnico partenopeo ha coinciso con la presentazione della sfida con l’Empoli, da affrontare – secondo lui – con gli occhiali da fabbro. "Servono per guardare solo quello che hai davanti. E noi quello dobbiamo fare". Guai considerare la sfida del Castellani una tappa intermedia da poter superare senza troppi patemi. "Sono nato e cresciuto calcisticamente lì: so come si lavora e questo mi ha aiutato nella crescita professionale. Un anno fa in quello stadio abbiamo pagato il conto. Sarà una gara difficile – ha detto Spalletti – e come tale dovremo affrontarla". Sugli azzurri, poi. "Vicario fa cose straordinarie, Luperto lo conosciamo. L’Empoli è una squadra che può mettere tutti in difficoltà e noi dovremo regolarci di conseguenza. Oltre agli anni da calciatore – ha chiuso Spalletti – mi legano a quell’ambiente i venti da tifoso".