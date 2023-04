Dionisi avverte: "Missione riscatto"

Il tempo cura le ferite e appiattisce i malumori. Alessio Dionisi non è mai stato nemico dell’Empoli, ma affrontare l’allenatore che ha sedotto e abbandonato gli azzurri non è e non sarà mai banale. "Sarò contento di vedere tutti, anche i ragazzi che ho allenato. I dirigenti, tutti. Col tempo credo si siano messe a posto un po’ di cose", confessa lo stesso Dionisi. Ma la gara di oggi, per lui, vale tanto. "Quello dell’Empoli è un sistema di gioco che ti può mettere in difficoltà su palla persa, un sistema di gioco molto verticale che porta a creare molte occasioni anche in gare dove non sono stati strepitosi a livello di gioco. E’ una squadra che ci metterà in difficoltà, ma dovremo scendere in campo convinti di dover riscattare la sfida precedente". Dal punto di vista della formazione ruota tutto intorno a Berardi, non ancora al top della condizione. "è tra i convocati – chiude Dionisi - Dobbiamo valutare il suo stato di forma".