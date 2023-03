Derby senza appello

Il derby di domani alle 18 al Pala Fontevivo di San Miniato (arbitri De Ascentis di Cremona e Giudici di Bergamo) è di fatto l’inizio di un nuovo mini-campionato per l’Use Computer Gross, che in questo girone di ritorno si è costruita un obiettivo che nella prima metà di stagione pareva lontanissimo: evitare gli ultimi tre posti della classifica. Per continuare a sperare di centrarlo, però, i biancorossi non possono fallire né domani né nel successo impegno casalingo contro Matelica. San Miniato, infatti, ha solo 2 punti in più e i marchigiani sono appaiati in classifica a capitan Sesoldi e soci. "San Miniato – spiega coach Valentino – è una squadra con giocatori di talento offensivo capaci, nonostante le difficoltà incontrate, di lottare all’interno di ogni partita alla pari con tutte le altre squadre. Sicuramente in casa gioca con un piglio maggiore". Fra i motivi di interesse della partita anche la presenza sulla panchina samminiatese di Alessio Marchini, il grande ex di giornata.