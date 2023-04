Derby di Milano per i talenti azzurri

Si affronteranno presto per conquistare la finale di Champions, ma tra Milan e Inter potrebbe essere anche derby di mercato pensando ad alcuni dei talenti azzurri. Uno di questi è Baldanzi, seguito da entrambe le milanesi e anche dal Napoli. Si vocifera di una richiesta azzurra che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ma la cifra non sembra spaventare nessuna delle due società. Quella più agguerrita pare proprio il Milan, specie se, come riporta qualcuno, a fine stagione dovesse perdere Brahim Diaz. L’Inter, invece, segue Baldanzi da tempo, un po’ come il Napoli che vanta rapporti idilliaci col club di Corsi. E poi c’è la questione Vicario, sulla quale però l’Inter sembra avere la strada leggermente più spianata rispetto alle contendenti. I nerazzurri potrebbero perdere Onana a fine stagione e vedono in Vicario la scelta ideale per rimpiazzarlo. Domenica al Castellani ha fatto il giro del web un video in cui si vede Dario Baccin, braccio destro di Ausilio, salutare e abbracciare il portiere prima del match. Indizio di mercato? Possibile.