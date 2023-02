Della Lunga trionfa alla Firenze-Empoli

Non sono mancate le emozioni e i ricordi per la Firenze-Empoli di quest’anno, la prima dal 1988 che si è svolta senza il suo fondatore Renzo Maltinti che assieme a Paolo Marcucci ideò la gara. La scomparsa di Renzo nell’ottobre scorso è stata ricordata da tutti, così come la sua passione per il ciclismo e l’amore per la classica di apertura in Toscana che quest’anno ha presentato per la vittoria finale un duello tutto toscano, tra l’aretino Francesco Della Lunga e il fiorentino Nencini, già a segno nel 2021 sul traguardo di via Carraia.

Al piazzale Michelangelo a Firenze erano presenti i figli di Renzo, Roberto e Cristina. Al loro commosso ricordo è seguito quello di tutti, ovvero atleti, dirigenti tecnici e autorità, con gli assessori allo Sport di Firenze Cosimo Guccione e di Empoli Fabrizio Biuzzi. E’ sembrato a tutti di vederlo, con il solito sorriso, la gentilezza e affabilità; lassù sarà stato felice nel vedere il successo della corsa (187 partenti appartenenti a 33 società) grazie all’impegno dei figli, di Giampiero Ragionieri, Lorenzo Parenti e di tutto il gruppo empolese.

La corsa veloce ma senza emozioni fino ai due giri finali, ha rischiato anche di essere neutralizzata per una caduta che ha coinvolto diversi atleti costringendo a fermarsi i mezzi sanitari al seguito, per fortuna subito ripartiti per le ridotte conseguenze fisiche degli atleti coinvolti.

Nel penultimo giro vari tentativi (bravi tra i corridori di casa Butteroni, Moro e Di Felice quinto all’arrivo) tutti neutralizzati e la volata ha visto protagonisti 50 corridori con lo spunto di Della Lunga (è sempre stato un ottimo velocista) su Nencini.

Alla cerimonia di premiazione Roberto e Cristina Maltinti hanno consegnato i vari trofei tra cui quello dedicato a suo padre andato alla società del vincitore (Colpack Ballan). Da ricordare l’organizzazione con al seguito la polizia municipale del Comune di Empoli e la Polstrada con due auto e altrettante moto. Il vincitore Della Lunga ha coperto i 149 km alla media di km 42,253 anticipando Nencini, Buratti, Carollo, Di Felice, Oioli, Impellizzeri, Foldagher, Mopsca e l’africano Stefdman. Oggi la rivincita sul circuito a Torre di Fucecchio sulla distanza di 100 km con partenza alle 13,30.

Antonio Mannori