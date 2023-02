Del Pela firma il blitz del Montespertoli

MASSESE

0

MONTESPERTOLI

1

MASSESE: Barsottini, Marchini (75’ Lazzini), Bonini M. (88’ Van Dumen), Ceciarini, Vittorini, Ricci (52’ Vignali), Remedi (75’ Piccione), Bonini L. (83’ Manfredi), Andreotti, Papi, Buffa. A disp. Noli, Aliboni, Bennati, Petacchi. All. Tosi.

MONTESPERTOLI: Cicali, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Ciardini, Veraldi, Sinteragan (69’ Mosti Falconi), Marconcini, Del Pela, Maltomini, Marchi (74’ Tavanti). A disp. Pinochi, Russo, Conti, Raba, Turini, Cenni, Mina. All. Sarti.

Arbitro: Colombi di Livorno (assistenti Luti e Corsini di Livorno).

Rete: 18’ Del Pela.

Note. : Espulso Vittorini (M) al 71’ per gioco scorretto .

MASSA – Continua il buon momento di forma del Montespertoli, una sola sconfitta nelle ultime otto giornate, che espugna Massa, centra la seconda vittoria conscutiva lontano dal Molin del Ponte di Baccaiano e fa un altro deciso passo verso la salvezza. Complice il pareggio nell’anticipo del Tuttocuoio, infatti, i ragazzi di mister Sarti hanno portato a dieci le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. A decidere la sfida sul campo della Massese è stato il solito Del Pela, giunto a quota 17 centri stagionali, che al 18’ è stato bravo a rubare palla al portiere Barsottini, che ha tentato di driblarlo, per poi appoggiare comodamente in rete.

Era il 18’ e i gialloverdi avevano già impnsierito l’estremo difensore bianconero dieci minuti prima con unrasoterra di capitan Maltomini, reso ancor più insidioso da un terreno in pessime condizioni. Una volta sbloccato il risultato il Montespertoli ha gestito bene la timida reazione dei padroni di casa, che per la verità nei primi quarantacinque minuti non hanno mai impensierito Cicali. L’unico brivido corso dal giovane portiere ospite è stato al 26’ quando su un traversone di Papi, il colpo di testa di Andreotti termina di poco sul fondo. Anche nella ripresa, nonostante il tentativo degli apuani di alzare il proprio baricentro, la prima vera occasione è di marca montespertolese: corre il 53’, infatti, quando Marchi scatta sul filo del fuorigioco e costringe Barsottini a distendersi in tuffo per neutralizzare il proprio diagonale.

Due minuti più tardi, invece, ci ha provato la Massese con Buffa, ma la sua conclusione è stata deviata in corner. I bianconeri provano a sfruttare il momento favorevole e costruiscono la loro miglior occasione con una rovesciata di Anfreotti, sulla quale Cicali è costretto a disimpegnarsi in due tempi. La Massese resta poi in inferiorità numerica e il Montespertoli fallisce due volte con Del Pela il colpo del ko, bravo in entrambi i casi Barsottini a chiudere in uscita. Così, proprio nel finale ci vuole un bell’intervento di Cicali per evitare la beffa sul tiro da fuori area di Papi.

Simone Cioni