Del Medico ai mondiali in Colombia

A coronare una stagione fantastica, il diciassettenne juniores Fabio Del Medico del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, è stato convocato nella Nazionale Italiana per gli imminenti Campionati del Mondo in programma sul noto Velodromo Alades Nieto Patino di Cali in Colombia che ha ospitato negli anni per tante volte la Coppa del Mondo e nel 2014 anche i mondiali. La manifestazione nella popolosa città colombiano sono in programma da mercoledì 23 agosto a domenica 27. Fabio Del Medico dopo gli ultimi impegni, ha osservato un periodo di riposo attivo senza gare ufficiali, ma preparandosi con la solita serietà, entusiasmo e impegno, per questo appuntamento mondiale che sarà utilissimo per fare esperienza tenuto conto che Del Medico è alla sua prima stagione da juniores. Oltre alla soddisfazione da parte di tutto il ciclismo toscano presieduto da Saverio Metti per questa convocazione in Nazionale, quella particolare della società empolese del presidente Alberto Mazzoni, che raggiunge un altro successo grazie a questo giovane atleta che costituisce una bella speranza per la pista azzurra del futuro.

Antonio Mannori