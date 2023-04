De Winter è out per almeno un mese Rientra Ismajli

Prosegue il cammino di avvicinamento dell’Empoli alla sfida di domenica alle 12.30, quando al Castellani arriva l’Inter per la 31ª giornata di campionato, dove purtroppo mister Zanetti non potrà contare su Koni De Winter. Dopo l’infortunio rimediato durante il match di venerdì scorso a Cremona, infatti, il giovane difensore centrale belga è stato sottoposto agli esami strumentali di rito, che hanno evidenziato una lesione di medio grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Tradotto in termini pratici, starà fuori almeno un mese. L’atleta comunque ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro. Tornando al match di domenica prossima al 90% non dovrebbe recuperare nemmeno Vicario con Perisan che continuerà quindi a sostituirlo tra i pali. Chi invece dovrebbe tornare tra i convocati è Ismajli, che già ieri ha lavorato praticamente per intero con il gruppo. Questo non significa, però, che venga subito schierato al fianco di Luperto al centro della difesa, dove invece potrebbe molto probabilmente essere confermato Walukiewicz, subentrato proprio a De Winter nell’ultima gara. Per quanto riguarda gli altri ruoli è ancora presto per ipotizzare la formazione che scenderà in campo contro l’undici nerazzurro, ma qualche cambio rispetto a Cremona ci potrebbe essere, soprattutto davanti, dove scalpitano Cambiaghi e Satriano, ex di turno e in prestito proprio dal club meneghino, senza dimenticare Vignato che da quando è arrivato ha totalizzato solo 23 minuti con un gol pesantissimo.