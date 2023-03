Dal Rosselli al Casotti Tante sfide decisive

Penultima giornata della regular season del campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa particolarmente significativa per il girone B di A1 e l’E di A2. Partiamo dal primo, dove lunedì sera è in programma lo scontro decisivo in chiave ’finali scudetto’ tra Castelfiorentino e Rosselli. I due team sono infatti separati da un solo punto e, in caso di vittoria, il Rosselli sarebbe certo di un posto nei quarti di finale per il titolo. Passando invece alla categoria inferiore sono due gli scontri diretti al vertice del girone E, dove ancora 5 squadre si contendono l’accesso ai play-off: stasera il Monterappoli, quinto, riceve la capolista Unione Valdelsa mentre domani pomeriggio sfida tra Casotti e Martignana, appaiate a quota 26 al pari del Monterappoli. Di seguito il programma completo.

Serie A1, girone A. Stasera: Gs Allende-Boccaccio (21.30, Certaldo sussidiario). Domani: Certaldo-Gavena (14.30, Gavena); Scalese-Le Cerbaie (14.30, La Scala). Domenica: Fibbiana-Ferruzza (10.45, Turbone). Lunedì: Computer Gross-Piaggione Villanova (21, Santa Maria). Riposa: Castelnuovo.

Girone B. Stasera: Real Isola-Gs Sciano (21, San Miniato San Donato). Domani: Stabbia-Limitese (14.30, Stabbia). Lunedì: Casa Culturale-Vitolini (21, San Miniato Basso); Castelfiorentino-Rosselli (21.15, Cambiano); La Serra-Cerreto Guidi (21.15, La Serra). Riposa: Bassa.

Serie A2, girone C. Stasera: Balconevisi-Real Pavo Furiati (21.15, Corazzano). Domani: Strettoio Pub-Yopung Boys (14.15, Montaione). Lunedì: Lisera-Campagnola (21.15, Buti Santa Croce); Mastromarco-Ponte a Elsa (21.15, Larciano); Sovigliana-San Quirico (21.15, Monteboro). Riposa: Ortimino.

Girone D. Stasera: Casenuove Gambassi-Marcignana (21.30, Gambassi Terme). Domani: Botteghe-Corniola (15, Le Botteghe); Massarella-4 Mori (15, Massarella); Valdorme-Molinese (15, Pozzale). Domenica: Vinci-Team Arcogas (10.30, Vinci). Riposa: San Pancrazio.

Girone E. Stasera: Monterappoli-Unione Valdelsa (21.15, Monteboro). Domani: Casotti-Martignana (14.30, San Romano). Domenica: Brusciana-San Casciano (10, Fontanella). Lunedì: Malmantile United-Marcialla (21, Malmantile); Borgano-Spicchiese (21.15, Lamporecchio Cerbaia). Riposa: Pitti Shoes.

Simone Cioni