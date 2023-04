Dal Messico e dalla Spagna per il Città di Empoli

La squadra messicana della Monex, il team inglese Zappi Racing e gli spagnoli della P.c. Baix Ebre che arrivano dalla Catalogna sono tra le 29 squadre iscritte al 45esimo Gran Premio Città di Empoli di domenica prossima organizzato dalla Maltinti Lampadari-Banca Cambiano. Un grande successo per la gara a cui parteciperanno 198 atleti. Sarà la prima edizione senza Renzo Maltinti, che amava molto questa corsa e che verrà ricordato anche in questa occasione. La vittoria di un toscano manca d più da 8 anni, l’ultimo fu l’empolese Matteo Natali nel 2015. Presenti al via tutte le squadre toscane oltre a 16 team extraregionali tra i quali la quotata Uc Trevigiani. La società empolese con Roberto e Cristina Maltinti che hanno salutato con estremo piacere il primo successo della squadra ottenuto da Francesco Di Felice sabato a Ponte a Egola, ha presentato la classica nazionale per élite e under 23 nata nel 1975, presso il Centro Coop di Empoli che ormai da molti anni è la sede di ritrovo e della partenza ufficiosa. Tra i presenti il presidente del comitato regionale di ciclismo Saverio Metti. Il via ufficiale avverrà da via Carraia presso la Maltinti alle 13, con 4 giri di km 27,8 comprendenti le salite di Monteboro e Monterappoli al termine delle quali i corridori affronteranno la salita di Castra (Gpm a quota 424 a 28 km dal traguardo) quindi Vitolini, Sovigliana, la salita verso Cerreto Guidi, San Zio, e quindi il tratto finale in pianura attraverso Marcignana e Santa Maria, per raggiungere il traguardo di via Carraia dopo 142 km, con arrivo previsto intorno alle 16,30. Lo scorso anno vinse il danese Magnus Hanneberg (Ciclistica Rostese).

Antonio Mannori