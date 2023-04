Cuore, grinta e difesa d’acciaio L’Empoli ingabbia il Diavolo

di Tommaso Carmignani

Con il cuore e con i muscoli, con una difesa d’acciaio e col Var. Perché al netto di tutto, l’arbitro Marcenaro aveva concesso al Milan un gol e un calcio di rigore, entrambi da togliere. Il primo per un fallo di mano di Giroud, il secondo perché l’intervento con il braccio di Ebuehi era in realtà un colpo di testa più che pulito. E quindi è un’altra impresa, quella realizzata dagli azzurri, che dopo aver strappato tre punti all’Inter escono nuovamente indenni da San Siro. Una gara ordinata e precisa, fatta di sofferenza e testa, ma anche di una difesa finalmente ritrovata rispetto al passato. L’Empoli rischia pochissimo nel primo tempo e quando il Milan, nella ripresa, accelera alla ricerca del vantaggio è bravo a tenere alto il muro e a salvarsi anche con un pizzico di mestiere e fortuna. Rispetto alla gara contro il Lecce, mister Zanetti cambia davvero il minimo indispensabile. La notizia là davanti è la conferma di Piccoli al fianco di Caputo, mentre in mezzo c’è il baby Fazzini al posto dell’infortunato Akpa Akpro. In difesa, invece, De Winter fa le veci dell’acciaccato Ismajli. Il Milan fa turn over, punta su Origi davanti e lascia in panchina l’ex Krunic, affidandosi alla fantasia di Bennacer tra le linee. Ma la squadra di Pioli, reduce dalla scorpacciata del Maradona, inizia giocando sottoritmo, prova a vincerla col minimo sindacale e non accelera quasi mai. Sarà l’aria di Champions, saranno i meriti dell’Empoli, fatto sta che il primo tempo si chiude con un’unica occasione da mettere a referto: è quella di Origi, che imbeccato in verticale da Calabria scalda le mani a Perisan. Il portiere azzurro, ben piazzato, dice di no.

Gli azzurri, al contrario, là davanti non tirano praticamente mai, fatta eccezione per una mezza opportunità che capita sui piedi di Caputo dopo una bella spizzata da Piccoli. L’attaccante controlla male e favorisce l’intervento di Maignan. E però all’Empoli va più che bene anche così, visto che la squadra di Zanetti, rispetto alle ultime gare giocate contro le big, è molto più solido e organizzato, specialmente quando i rossoneri si buttano sulle fasce e c’è bisogno di raddoppiare. Marin, Fazzini e Bandinelli hanno il loro bel da fare, ma nella sterilità del Milan del primo tempo c’è molto del centrocampo azzurro e dell’applicazione complessiva della squadra. Nella ripresa il Milan ci prova con maggiore convinzione, Pioli inserisce tutti i pezzi da novanta e sprona i suoi alla ricerca del vantaggio. L’arbitro concede e toglie un rigore per un fallo di mano di Ebuehi e poi, nel finale, si fa nuovamente aiutare dal Var nel ravvisare il tocco con il braccio di Giroud in occasione del gol che poteva regalare la vittoria ai rossoneri.