Costa: "Use, fatti grandi passi in avanti"

A distanza di 62 giorni l’Use Computer Gross è tornata ad assaporare il gusto della vittoria, ma rispetto agli altri due successi quello di sabato scorso assume un valore ancora maggiore perché colto contro una delle big del campionato, Piacenza. Inevitabile quindi che il morale della truppa di coach Luca Valentino sia schizzato alle stelle, dopo una partita, al netto di qualche brivido nel finale, che ha confermato la crescita del gruppo e del suo play, Valerio Costa. Arrivato a Empoli poco più di un mese fa, infatti, l’ex Green Basket Palermo ha ormai smaltito il problema fisico accusato alla prima partita in biancorosso e, gara dopo gara, è cresciuto calandosi bene nel gruppo sia in campo che fuori.

"Abbiamo avuto una grande intensità soprattutto in difesa – spiega il play biancorosso – per tutta la settimana abbiamo lavorato con impegno per prepararci al meglio. Nelle ultime partite si sono visti importanti passi in avanti e finalmente abbiamo raccolto i frutti di questo lavoro portando a casa una vittoria meritata. La gara ha vissuto fasi diverse ma siamo riusciti a gestirle bene tutte, sia nell’approccio quando ci abbiamo messo tanta grinta sin dalla palla a due, sia dopo l’intervallo, momento nel quale Piacenza ha provato a rientrare trovandoci però pronti diversamente da altre volte quando avevamo sofferto questo periodo della partita".

"Alla fine c’è stato qualche brivido ma nel complesso direi una vittoria meritata – conclude Costa – Adesso sto bene e lavoro con impegno, sento la fiducia dei compagni e del tecnico e questo mi fa piacere. Sono contento della scelta che ho fatto e speriamo di proseguire su questa strada". Ora l’Use tornerà a giocare in casa solo il prossimo 18 marzo contro Jesi. Dopo il match di domenica prossima ad Ancona con Il Campetto, infatti, i biancorossi non disputeranno il derby interno contro Firenze che si è ritirato e saranno nuovamente impegnati in trasferta sia il 26 febbraio a Sinigallia che il 5 marzo a Rieti, mentre il nel week-end dell’11 e 12 marzo il campionato sarà fermo.