Corsi: "Gli episodi ci girano contro Empoli, mantieni il giusto equilibrio"

di Tommaso Carmignani

Barra dritta e guai a farsi prendere dallo sconforto. Tre sconfitte consecutive ci possono stare, specialmente se ti chiami Empoli e il tuo obiettivo è la salvezza. Lo dice a gran voce il presidente azzurro Fabrizio Corsi, tornato a parlare dopo il ko di sabato scorso contro l’Udinese al Castellani.

Presidente Corsi, cominciamo dalla situazione: come la vede?

"Vedo la stessa squadra che ha battuto il Sassuolo e il Monza, ma anche la Samp e la Cremonese. Partite che sono risultate equilibrate e dove gli episodi ci sono venuti a favore, mentre ora ci girano decisamente contro".

Insomma, anche la prestazione contro l’Udinese le è piaciuta?

"Vi rispondo di sì. Paradossalmente mi era piaciuta meno la prestazione contro il Napoli, senza volersi nascondere sul valore degli avversari. In quel caso i ragazzi mi erano sembrati meno convinti, mentre con l’Udinese li ho visti compatti ed efficaci specialmente nella zona nevralgica".

Quindi che idea si è fatto dei malumori della piazza?

"Io dico che non dobbiamo perdere la nostra dimensione. Con queste vittorie e questi risultati positivi, compresi il pari con la Lazio e la vittoria di San Siro, si pensa che non si debbano passare dei momenti di difficoltà, ma questa non è la realtà. Siamo l’Empoli, solo che a volte qualcuno se lo dimentica".

Insomma non sembra preoccupato…

"Non ci sono problemi di gioco e di mentalità: la squadra lotta e soffre. Spesso ci scordiamo che davanti abbiamo avversari che giocano nella parte sinistra della classifica, come ad esempio l’Udinese. Eppure si dà per scontato che si debba vincere per forza".

Cosa non bisogna fare quindi adesso?

"Veniamo da tre sconfitte: il pericolo maggiore è un atteggiamento troppo critico che ci può portare a perdere fiducia. In questo modo si avvantaggia chi concorre con noi. Dobbiamo mantenere il giusto equilibrio e non perdere convinzione".

C’è però un dato sigificativo che è quello relativo ai gol presi da corner: come se lo spiega?

"Fino a Roma era il dato che più ci tranquillizzava, perché marcando a zona riuscivamo a compensare la mancanza di fisicità. Ora il dato è diventato questo, ma non possiamo sottolinearlo più di tanto altrimenti lo trasformiamo in paura. Se pensiamo che ogni angolo sia un gol poi diventa uno spauracchio, invece non deve diventare un assillo". Come vede il mister?

"Appassionato e gran lavoratore. Si troverà a gestire situazioni nuove, ma la nostra storia parla chiaro: può ricalcare la carriera di chi lo ha preceduto".

Nell’ultima sconfitta contro l’Udinese due note liete: Fazzini e Baldanzi…

"Li pensavamo pronti per la fine del campionato, invece lo sono già da tempo. E con l’arrivo del caldo, due pesi leggeri come loro possono essere avvantaggiati. Non dobbiamo enfatizzarli, ma accompagnarli: hanno fatto progressi enormi e possono crescere ancora".