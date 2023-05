Corsi: "È prontissimo ma vorrei restasse"

"Farò di tutto per trattenerlo, ma se mi chiedete un parere vi dico che è prontissimo". Lo dice il presidente Corsi ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed il protagonista del messaggio è ovviamente il diesse Pietro Accardi. Sarebbe lui il nome in cima alla lista di De Laurentiis in caso di addio di Giuntoli, che durante la festa scudetto ha pronunciato parole che sanno di addio. E proprio l’attuale dirigente del Napoli sarebbe il principale sponsor di Accardi. "Gli ho riconosciuto che è veramente bravo e decisivo nella gestione della società. Vivo giornalmente insieme a lui lo spogliatoio, condivido con lui tutto e scegliamo tutto insieme. Secondo me è prontissimo per fare il ds del Napoli", ha concluso Corsi.