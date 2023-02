Corsi confessa "Vicario-Bayern? Non è una bufala"

Nessun contatto ufficiale tra le due società, ma le voci che vorrebbero il Bayern Monaco sulle tracce di Guglielmo Vicario sono vere. Lo ha detto il presidente azzurro Fabrizio Corsi, intervenuto ieri sulle pagine di tuttomercatoweb.com. Il massimo dirigente azzurro, rispondendo ad alcune domande sul portiere, ha confessato che qualcosa bolle in pentola. "Dal Bayern non è arrivato nessuno a bussare però sappiamo che da gennaio è un nome che hanno cominciato a prendere in esame. Non ci sono stati contatti. Questo ragazzo ci fa innamorare quando lo si vede in campo e ancora di più se ci si parla un quarto d’ora, bisogna proteggerlo da certi discorsi. Per lui e per noi sarà ancora più decisivo questo finale. Siamo vicini alle 60 partite dallo scorso anno, il giudizio ce lo siamo creato tutti. Manteniamo l’equilibrio". Ricordiamo che il Bayern sta pensando al dopo Neuer, infortunatosi sugli sci e seriamente a rischio, secondo alcune indiscrezioni, di aver concluso la carriera. I bavaresi, indipendentemente dal futuro del portierone tedesco, hanno comunque bisogno di voltare pagina e quella che porta a Vicario è una pista plausibile. Ovviamente non è l’unico club sulle sue tracce: in Italia ci sono anche la Juventus, la Roma e il Napoli. Valore di mercato? Difficile da quantificare, ma al momento la cifra ipotizzata a gennaio (20 milioni di euro) potrebbe non essere più sufficiente a coprire le richieste dell’Empoli.