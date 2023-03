Coppa Italia, le ragazze del volley ci credono "Daremo battaglia con tutte le nostre forze"

Non solo campionato, dove è in testa con 4 punti di vantaggio sulla Timet Empoli, la Montesport Montespertoli è protagonista anche in Coppa Italia. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il sodalizio montespertolese è approdato alle final-four (in programma il 7 e 8 aprile a Bologna) della competizione riservata alla serie B2 femminile. Traguardo raggiunto battendo per 3-2 sia il Santa Lucia Roma in trasferta che la Cavallina Pontedera in casa. "La partita in terra laziale è stata forse la più bella disputata finora – ammette coach Luigi Cantini – perché nonostante le numerose assenze le ragazze sfoderarono una prestazione di assoluto spessore per determinazione e voglia di vincere, contro una squadra costruita con giocatrici esperte provenienti anche da categorie superiori. Per la società questo è già un risultato storico – conclude il tecnico – ma adesso che siamo a ballare non ci tiriamo certo indietro e daremo battaglia con tutte le nostre forze per provare a conquistare questo trofeo".