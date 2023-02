Contro i viola è una gara speciale "Oggi daremo il 110 per cento"

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

La diatriba è sempre la stessa. Derby o non derby? La pensa così una buona parte di empolesi, che vede nella sfida con la Fiorentina l’ennesima occasione per dimostrare che i cugini di campagna sono cresciuti, e che a maggior ragione adesso non conviene scherzarci. L’Empoli, forse per la prima volta a questo punto del campionato, precede i viola in classifica e quindi, oggi, gioca più che altro per consolidare una supremazia sulla quale in pochi, alla vigilia, avrebbero scommesso. Ma se parli con un fiorentino ti dirà che quella di oggi è una partita come le altre. E che alla fine l’Empoli non è niente di più che una simpatica società che alberga a pochi chilometri dal capoluogo. A Paolo Zanetti, del campanile, interessa poco. Il tecnico sa che quella di oggi, per i suoi tifosi, è una gara speciale, ma il suo obiettivo è fare risultato a prescindere.

"La Fiorentina è arrembante - spiega l’allenatore azzurro – e si muove secondo uno spartito che conosce bene. Ha dei numeri impressionanti, anche se fino ad oggi le è mancata un po’ di concretezza. A inizio stagione sarebbe sembrata una partita a senso unico, ora l’Empoli se la gioca con tutti e questo la rende più incerta. Ai tifosi dico che daremo il massimo, il 110% delle nostre possibilità". Una sfida, quella coi viola, che arriva alla vigilia di un altro confronto quasi impossibile, quello di sabato prossimo contro il Napoli. "Gli esami non finiscono mai, ma noi – dice ancora Zanetti – dobbiamo ragionare una gara alla volta. Se ci focalizziamo sugli avversari siamo sempre inferiori, ma poi parla il campo. Noi cerchiamo di andare oltre gli episodi e ci mettiamo cuore e qualità". Il tecnico azzurro parla poi anche dell’approccio che si immagina dai suoi: "E’ una gara che può essere decisa anche nel finale - dice Zanetti -, ma dobbiamo essere bravi a indirizzarla nei primi minuti. Ultimamente abbiamo fatto gli straordinari, dobbiamo mantenere la partita viva fino all’ultimo secondo". Uno degli aspetti chiave del match sarà rappresentato dai dettagli. Nelle ultime tre gare l’Empoli ha preso 6 gol, gli stessi che aveva preso nelle precedenti 9.

"La squadra deve essere concentrata su tutti i dettagli, dobbiamo essere bravi a sfruttare gli spazi che concederanno. Non possiamo prescindere dall’attenzione - ha aggiunto Zanetti -. Contro lo Spezia abbiamo fatto gol su delle azioni ben manovrate, facendo dei gol di qualità. E a fare questi gol ci siamo arrivati con il gioco". Zanetti si concentra anche sul discorso attacco ed in particolare sui numeri che i suoi stanno esprimendo. "Non possiamo pretendere di segnare 4-5 gol, ma stiamo crescendo. Siamo probabilmente al 70 per cento e non vogliamo fermarci". Zanetti poi si sofferma anche sui singoli. "Parlare di ognuno è difficile - spiega il tecnico azzurro - loro migliorano solo in un certo contesto di squadra. Ismajliì non era in testa alle gerarchie ed ora è un punto di forza. Questo è merito suo perché non ha accettato la sua situazione e si è migliorato molto. Sono orgoglioso di lui come di altri. Haas ha avuto due o tre settimane in cui conviveva con un dolore al ginocchio - spiega il tecnico azzurro - Baldanzi ha giocato poco sabato è stato sacrificato per un discorso tattico, lui lo ha capito subito".