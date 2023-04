"Conta la prestazione"

Qualche dubbio di formazione e la consapevolezza che anche per il suo Lecce la sfida del Castellani è fondamentale, ma Marco Baroni, come anche ha fatto l’ambiente azzurro, vuole evitare di caricare i suoi giocatori di eccessive pressioni. "A volte – dice l’allenatore del Lecce – si pensa troppo al risultato, che sia positivo o negativo, ma noi non dobbiamo commettere questo tipo di errore. Serve essere centrati rispetto alla prestazione, perché è l’unica via percorribile per ottenere quello che vogliamo. Dobbiamo essere bravi con voglia e determinazione a portare gli episodi dalla nostra parte".

Baroni, che punta al recupero di Banda, parla poi degli azzurri, esprimendo un concetto molto simile a quello di cui ha parlato anche Paolo Zanetti. "L’Empoli ha giovani interessanti e spirito di iniziativa. Siamo due squadre che si assomigliano - ha concluso quindi Baroni – perciò sarà complesso prevedere un risultato. Può sicuramente essere una partita decisa da un episodio e noi dovremo essere bravi a indirizzarla".