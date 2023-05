Conferme a Certaldo

Celebrata la trionfale stagione appena conclusa il Certaldo ha iniziato a pianificare anche il futuro, che porta il nome di Serie D. E per riaffacciarsi nella massima categoria dilettantistica italiana la società valdelsana ha scelto di farlo ancora con Marco Manganiello nel ruolo di direttore sportivo e Alberto Ramerini in panchina. Manganiello è stato il primo ad accettare il piano proposto dal presidente Massimo Boschini e dai suoi collasboratori, ma anche l’allenatore, seppur ventiquattrore dopo, ha comunicato di voler prolungare la propria permanenza alla guida della squadra del suo paese. Adesso, quindi, saranno ancora una volta loro due a mettere le mani sull’allestimento dell’organico 2023-’24, che partirà inevitabilmente dalle conferme di tutti i maggiori protagonisti della cavalcata di quest’anno, per poi cercare di colmare eventuali lacune con l’innesto di nomi nuovi, senza chiaramente uscire da quelle che sono le possibilità per una realtà piccola come Certaldo.

"Personalmente la mia disponibilità l’ho data fin da subito – chiosa il presidente Boschini – e con il consiglio direttivo abbiamo poi deciso effettivamente di provare questa nuova avventura, che per noi è un po’ come un salto nel buio perché non siamo certo abituati ad una categoria di questo livello. Con diesse e tecnico siamo comunque stati chiari fin da subito ed entrambi hanno deciso di proseguire insieme a noi". Intanto prosegue anche l’iter per l’omologazione del Comunale, che non dovrebbe rivelarsi particolarmente complicata. "I tecnici federali sono già venuti a fare i sopralluoghi del caso – conclude Boscghini – e abbiamo inoltrato al comune i piccoli lavori che dovranno essere eseguiti, ossia la costruzione di altri bagni per il settore ospiti e soprattutto la divisione della tribuna tra tifosi locali ed avversari, mentre per quanto riguarda il percorso per accedervi abbiamo giù due ingressi distinti". Simone Cioni