Con la Montesport non ce n’è per nessuno

Emmegel Calenzano

0

Montesport

3

EMMEGEL CALENZANO: Gagli, De Stefano, Magnolini, Brogi, Tasselli, Lazzeri, Spadi, Sabatelli, Bencini, Nencini, Scarpelli, Foggi. Allenatore: Becucci

MONTESPORT : Para, Fenili, Casini, Mezzedimi, Mazzini, Bettaccini,Castellani, Maioli, Bigliazzi .Paoli, Dozi. 1°Allenatore: Cantini. 2°Allenatore: Benini

Arbitri: D’Auria e Colucci

Parziali: 26-28; 8-25; 21-25.

CALENZANO – Ennesima, strepitosa vittoria per la Montesport sul campo dell’Emmegel Calenzano.Dopo un primo set combattutissimo, vinto ai vantaggi, la Montesport alza decisamente il ritmo, e vince agevolmente secondo e terzo set in attesa del big match di sabato prossimo al Pala Alessandro contro Empoli. Primo set che inizia in salita per la Montesport, complice una non buona visione della palla, che porta le locali sul 7-3. Coach Cantini chiede time out per riordinare le idee, ma al rientro in campo sono ancora le padrone di casa a condurre il set, grazie a dei buoni turni al servizio. La Montesport non si disunisce e sotto i colpi di Mazzini e di Mezzedimi accorcia le distanze, 13-12. Recuperato lo svantaggio iniziale, si gioca punto a punto e sul finale Mezzedimi che, dopo aver messo a terra il punto del 26-27, sigla anche il punto della vittoria per 26-28. Nel secondo set, la Montesport parte subito con il piede sull’acceleratore 4-8. Coach Becucci chiede tempo, ma in campo si vede solo la Montesport, e sono ancora le montespertolesi ad allungare 5-12. Sul 8-18 Mezzedimi va al servizio mettendo in serie difficoltà Calenzano che non riesce a contrattaccare in maniera efficace e si chiude 8-25. Nel terzo set la squadra di Cantini è ancora padrona del campo ed allunga subito 6-11 e poi 13-17. poi recupero delle looicali fino al 17-19. Ma la Montesport, con determinazione, dimostra tutte le sue potenzialità, e si porta sul 18-22 prima e poi al finale 21-25. Queste le parole del ds Calamai: "Inizio un po’ sottotono poi abbiamo trovato punti di riferimento e abbiamo alzato il ritmo chiudendo un primo set non semplice e poi anche la partita. Adesso ci aspetta il big match in casa contro Empoli e non c’è bisogno di spiegare niente, sono partite che parlano da sole".