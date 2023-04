Computer Gross, vietato fallire "Dobbiamo dare il massimo"

Evitare la retrocessione diretta è ancora possibile ma l’Use Computer Gross non può più fallire, a partire dall’odierno terzultimo turno del girone C di serie B. Il problema è che stasera alle 21 al Pala Sammontana arriva la corazzata Faenza, seconda con 40 punti a -2 dalla capolista Rieti e vincitrice all’andata con un netto 89-64. "Giochiamo contro una squadra completa in ogni ruolo che ha meritato l’accesso ai play off per sognare l’A2 – esordisce coach Luca Valentino – per quanto ci riguarda il bello dello sport è che regala sempre un’occasione per cambiare quello che non è andato o fare ancora meglio quello che è andato bene. Sicuramente la prova indecorosa sotto il profilo dell’atteggiamento difensivo che abbiamo fatto con Ozzano è la cosa che salta agli occhi e che dovrà per forza cambiare. Questo non comporta subire più o meno punti, anche perché i valori delle squadre sono evidenti, ma interessa il come eventualmente vengano subiti. Giocare ogni possesso facendo il massimo ed andando sopra le righe nell’atteggiamento è un obbligo per noi. Solo così possiamo riuscire a centrare due obiettivi. Prima di tutto meritarci il sostegno del nostro pubblico che finora non è mai mancato e poi costruire anche le ultime due giornate che possono essere decisive perché nello sport non si può mai sapere cosa ci aspetta".