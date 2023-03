Computer Gross senza paura "A Rieti uniti e determinati"

Digerito il rocambolesco e amaro ko di Senigallia, dopo due supplementari. Domani l’Use Computer Gross sarà impegnata alle 18 al Pala Sojourner di Rieti, in casa della capolista, per la 7ª giornata di ritorno del girone C di serie B. Una gara decisamente complicata che testerà i progressi evidenziati nell’ultimo periodo da capitan Sesoldi e compagni. "Affrontiamo la squadra che ha dominato finora l’intero girone e che meritatamente si è guadagnata l’accesso alle final four di Coppa Italia – spiega coach Luca Valentino – e per quanto ci riguarda rappresenta un’occasione perché è sempre bello e di grande motivazione potersi confrontare con i migliori". "Rieti – prosegue il tecnico biancorosso – ha un roster profondissimo e composto da giocatori di alto livello, ma la loro vera forza è la solidità e la mentalità acquisite nelle vittorie. Rieti ha giocato e vinto partite che sulla carta dovevano essere facili e che si sono rivelate più complesse senza perdere mai il controllo, segnale di un gruppo che ha ben chiaro quali sono gli obiettivi e sa come ottenerli. Mi aspetto dai miei ragazzi 40 minuti giocati senza nessun timore reverenziale e con l’ambizione di rendere più difficile possibile ogni minuto della partita, continuando così quella che è la costruzione del nostro finale di stagione. Come dimostrato anche a Senigallia, infatti, nelle ultime settimane abbiamo cambiato pelle e siamo determinati, uniti e con la voglia di fare ogni domenica una piccola impresa".