Colpo di scena con beffa sulla fascia sinistra Il dribbling di Akpa rovina i piani dell’Empoli

I colpi di scena, nel mercato, sono sempre all’ordine del giorno. E così, mentre a Empoli lo aspettavano per la giornata di ieri, Jean Daniel Akpa Akpro si faceva tentare da un’offerta, quella del Monza, sensibilmente più alta in termini economici rispetto a quella azzurra. E quindi, a meno di altri ribaltoni – a questo punto non del tutto esclusi – l’ivoriano non sarà un giocatore dell’Empoli. La notizia ha preso corpo nella tardissima serata di lunedì, quando l’uscita allo scoperto del club brianzolo ha scombinato i piani del diesse Accardi. Che a quel punto era ormai quasi convinto di avere anche il sì del giocatore, dopo aver trovato da giorni l’intesa con la Lazio. Niente da fare: Akpa, che dall’inizio del mercato ha un po’ sempre fatto melina alla ricerca di un contratto più sostanzioso, alla fine ha ottenuto quel che voleva.

Quando l’agente ha comunicato al Monza che nel giro di poche ore avrebbe firmato con l’Empoli, la società biancorossa ha effettuato lo scatto decisivo. Niente di scorretto, né di sleale: si parla di una concorrenza che nel calcio, semplicemente, ci sta. E così, se davvero il mediano dovesse firmare per il Monza, all’Empoli toccherà andare in cerca di un’alternativa.

Un nome è quello dello scozzese Ryan Fraser, un classe 1994 in uscita dal Newcastle che può ricoprire diversi ruoli a sinistra, tra cui quello di esterno alto. Un’ipotesi che circola sui vari siti specializzati, ma che al momento trova solo tiepide conferme. Anche perché il giocatore, che vanta svariate presenze in Premier, ha un ingaggio decisamente elevato per gli standard azzurri: il Newcastle potrebbe in qualche modo contribuire, ma la strada non è così semplice da battere. Resta in piedi l’ipotesi di un ritorno di Cambiaghi, ma il tira e molla col Bologna non è ancora del tutto chiarito. Fino a due giorni fa sembrava tutto fatto, ma ora, con l’arrivo di Karlsson, i felsinei potrebbero defilarsi. E così si tenta un blitz con l’Atalanta, che dal canto suo potrebbe anche gradire l’idea di un prestito bis. Resta da sondare la disponibilità del giocatore, con la prospettiva di una concorrenza che non è limitata soltanto al Bologna.

Per fortuna, in attesa di definire il quadro a sinistra, l’Empoli può consolarsi con l’arrivo di Bartosz Bereszynski: il terzino è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Samp, a cui dovrebbe andare con la stessa formula Petar Stojanovic. E’ il rinforzo che consente di completare la difesa, in attesa di capire se anche davanti ci saranno altre uscite. Henderson ed Haas sono i candidati a partire, ma potrebbe essere questione da ultimi giorni. Ora la priorità è a sinistra, dove il tempo stringe e le piste da battere si sono fatte tutte improvvisamente in salita.

Tommaso Carmignani