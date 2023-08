Colpani affonda gli azzurri C’è solo la traversa di Marin Il Monza vince in scioltezza

di Tommaso Carmignani

La fotografia della partita è quell’occasione sprecata al 90’ da Piccoli. Il Monza, in una gara quasi perfetta, aveva regalato all’Empoli la possibilità di riaprirla. Niente, quando non gira non gira. E in casa azzurra, dopo 180 minuti di campionato, i punti interrogativi sono tanti. Perché la formazione di Zanetti incassa la seconda sconfitta di fila, con altri due gol sul groppone e nessun centro all’attivo. Una difesa che un anno fa era stata a lungo il punto di forza della squadra e che finisce troppo spesso preda degli avversari, ritmi ancora troppo bassi e un attacco che si fa vedere soltanto quando il Monza gigioneggia. In mezzo a tutto questo ci sono anche dei segnali positivi, come la verve e la velocità di Shpendi, il dinamismo di Fazzini quando entra e un Cambiaghi che ha voglia di tornare a stupire, ma i lati negativi, non ce ne voglia l’allenatore, in questo momento oscurano anche quel poco di buono che la squadra offre a Monza. Perché se è vero che il 2-0 avversario arriva in un momento in cui gli azzurri avevano reagito e perfino sfiorato il pareggio, il brutto primo tempo offerto da Caputo e soci, gli svarioni in difesa e i problemi che emergono in fase di costruzione sono un qualcosa su cui è doveroso interrogarsi.

Zanetti, nonostante l’arrivo di Bereszynski e la presenza di Pezzella, sceglie di confermare Ebuehi e Cacace sugli esterni, ma è proprio lì che l’Empoli soffre maggiormente. Il Monza spinge e sbuffa, attacca e punge e quando arriva nella metà campo azzurra arriva sempre a concludere l’azione. Questo porta gli azzurri ad abbassarsi troppo, anche se il gol arriva solo in chiusura di primo tempo con una gran conclusione da fuori di Colpani. Zanetti intuisce il problema e cambia modulo, inserisce Fazzini e torna al centrocampo a tre. La soluzione sembra funzionare, perché in avvio di ripresa la squadra sfiora il gol con un gran tiro di Marin deviato sulla traversa da Di Gregorio. Peccato, perché proprio sul ribaltamento di fronte arriva il 2-0 di Colpani. Il talento del Monza è bravo a svettare in area, ma l’azione è viziata da un liscio di Ebuehi e da un intervento non irreprensibile di Perisan, scelto al posto di un Caprile che ne avrà per due mesi. E se per la questione portiere sarà necessario interrogare il mercato, per trovare la quadra davanti il tecnico Zanetti dovrà necessariamente affidarsi ai giocatori che ha.

Convince Shpendi, un po’ meno invece Piccoli, che si trova a tu per tu con Di Gregorio, in un’occasione regalata da un errore di Pablo Marì, ma spara malamente a lato. Per il resto sono degni di nota un tentativo di Cambiaghi che finisce di poco fuori ed una bella parata di Di Gregorio su un’iniziativa di Haas, ma è davvero troppo poco per un Empoli che non sembra ancora aver ritrovato tutte quelle certezze che un anno fa gli avevano consentito di salvarsi con largo anticipo. Ma siamo appena all’inizio.