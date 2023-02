Colpaccio del Gavena, balzo per il Vitolini

Un gol di Bozzi permette al Gavena di piegare la Computer Gross, terza forza del girone A di serie A1, e continuare a sperare in una clamorosa rimonta play-off: a 6 turni dalla fine i biancocelesti hanno 4 punti di ritardo dal 4° posto. Nell’altro raggruppamento della massima serie del campionato Uisp Empoli-Valdelsa, invece, in parità i due scontri al vertice Castelfiorentino-Casa Culturale e Rosselli-Real Isola, con il Vitolini che ne approfitta per salire al 3° posto solitario dopo l’1-0 di Stabbia firmato Sabatini. In A2, infine, nel girone C la battistrada Sovigliana frena a Ponte a Elsa, ma anche il Balconevisi non va oltre l’1-1 sul campo dell’Ortimino. Nel D prova di forza, invece, del Valdorme che grazie a Palmieri e Jadama regola a domicilio il Massarella e torna da solo al comando a +2 sul 4 Mori, che ha riposato, raggiunto dal Corniola. Nel girone E dove il Marcialla batte la capolista Unione Valdelsa e si porta a -1. Ecco il quadro completo della 5ª giornata di ritorno.

Serie A1, Girone A: Certaldo-Le Cerbaie 1-4; Fibbiana-Piaggione Villanova 1-1; Castelnuovo-Boccaccio 1-0; Computer Gross-Gavena 0-1; Gs Allende-Ferruzza 1-3. Riposo: Scalese. Classifica: Fibbiana 25; Ferruzza 23; Computer Gross e Le Cerbaie 19; Gavena 15; Castelnuovo 14; Piaggione Villanova 11; Scalese 10; Gs Allende e Certaldo 9; Boccaccio 6. Girone B: Castelfiorentino-Casa Culturale 1-1; Limitese-La Serra 7-1; Stabbia-Vitolini 0-1; Bassa-Gs Sciano 2-0; Rosselli-Real Isola 2-2. Riposo: Cerreto Guidi. Classifica: Real Isola 24; Casa Culturale 23; Vitolini 21; Castelfiorentino e Rosselli 20; Limitese 15; Bassa 13; La Serra 9; Cerreto Guidi e Stabbia 6; Gs Sciano 3.

Serie A2, girone C: Ortimino-Balconevisi 1-1; Young Boys-Mastromarco 0-3; Lisera-San Quirico 1-1; Campagnola Real Pavo 3-3; Ponte a Elsa-Sovigliana 1-1. Riposo: Strettoio Pub. Classifica: Sovigliana 24; Strettoio Pub 23; Balconevisi 21; Mastromarco 17; Ponte a Elsa e Real Pavo 15; San Quirico 11; Lisera 9; Campagnola 7; Young Boys 3; Ortimino (-16) -1.

Girone D: Corniola-Team Arcogas 4-0; Botteghe-Casenuove Gambassi 1-3; Massarella-Valdorme 0-2; Molinese-Marcignana 5-0; Vinci-San Pancrazio 0-4. Riposava: 4 Mori. Classifica: Valdorme 24; 4 Mori e Corniola 22; Massarella 19; Vinci 18; San Pancrazio 14; Casenuove Gambassi 13; Molinese 11; Botteghe 9; Marcignana 5; Team Arcogas 3.

Girone E: Martignana-Spicchiese 3-0; Marcialla-Unione Valdelsa 2-0; Brusciana-Casotti 2-3; San Casciano-Malmantile 0-1; Pitti Shoes-Borgano 1-0. Riposava: Monterappoli. Classifica: Unione Valdelsa 23; Marcialla 22; Casotti e Martignana 21; Monterappoli 19; Malmantile 15; Pitti Shoes 11; Brusciana 10; Spicchiese 7; Borgano 6; San Casciano 5.