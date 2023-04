Coach Cioni: "Use Rosa, resettiamo gara uno"

Ad appena tre giorni di distanza dal netto successo del Pala Sammontana l’Use Rosa Scotti è pronta a tornare in campo per gara-2 dei quarti di finale play-off del girone Sud di Serie A2 femminile. Stavolta il palcoscenico è quello del Geodetico di Vado Ligure, e non il Pala Pagnini di Savona come accaduto nel precedente di campionato, con palla a due stasera alle 21 (arbitri Berlangeri di Trezzano sul Naviglio e Marconetti di Rozzano). Inevitabilmente l’obiettivo delle empolesi è di chiudere oggi la serie evitando uno spreco di energie ulteriori con la sempre insidiosa ‘bella’, sebbene Manetti e compagne la potrebbero giocare nuovamente sul parquet di casa. Prima di parlare di gara due, però, coach Alessio Cioni spende due parole su quella di domenica scorsa al Pala Sammontana vinta con un eloquente 70-42.

"Abbiamo approcciato molto bene la partita – spiega – giocandola come fosse una gara di stagione regolare. Le cose sono andate bene da un punto di vista soprattutto difensivo, visto che abbiamo concesso poco o niente alle nostre avversarie. Quindi sono contento di quanto visto in gara uno dove non ci sono stati nemmeno cali di tensione. Purtroppo ora si azzera tutto e andiamo a giocare a Savona sapendo che sarà difficile e che si riparte alla pari".

"E’ una trasferta non facile – prosegue il tecnico biancorosso – ovviamente per il valore delle nostre avversarie e poi perché giochiamo in un impianto diverso rispetto a dove c’è stata la partita di campionato. Mentalmente dovremo essere brave a resettare quello che è stato gara uno, a capire che sarà difficilissimo e che sarà un’altra partita anche perché immagino che Savona abbia tirato i remi in barca in anticipo a Empoli per giocarsi poi tutto davanti al proprio pubblico. Ci troveremo una squadra completamente diversa e mi aspetto che le ragazze ci mettano la voglia e l‘intensità viste in gara uno". La partita in terra ligure sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook delle padrone di casa.