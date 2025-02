Ciclismo, dieci juniores per il Team Casano Stabbia 2025

Stabbia,10 febbraio 2025 - Un altro abbinamento per lo Stabbia Ciclismo. Dopo quello con il Team Valdinievole, arriva quello con il Casano nella categoria juniores. L’accordo ufficializzato con la presentazione della squadra forte di 10 atleti, cinque tesserati in Toscana, altrettanti in Liguria, con una formazione quindi plurima.

“La squadra avrà tra le proprie file diversi atleti al debutto in categoria nel rispetto di un progetto che guarda al futuro – ha detto il team manager Cristian Castagna. La squadra comprende inoltre alcuni atleti che arrivano dal Sud e il campione toscano degli juniores 2024, l’ottimo e brillante velocista aretino Riccardo Del Cucina. A guidare la pattuglia Giuseppe Di Fresco, anche se l’ex professionista deve rimanere tranquillo e calmo ancora per un po’ di tempo dopo il serio intervento chirurgico subìto. A sostituirlo nella maniera adeguata ci ha pensato Pino Toni, esperto ed appassionato negli allenamenti con la collaborazione di Michele Corradini, Etelbo Arzilli e Alessandro Mansueto. Per il Team Casano-Stabbia il debutto a due passi da Stabbia, nel Trofeo Giuliano Baronti, gara nazionale in programma domenica 2 marzo a Cerbaia di Lamporecchio.

La squadra: Riccardo Del Cucina, Massimo Mezzasalma, Leonardo Anichini, Lorenzo Guidi, Pietro Menici, Guido Paladini, Maicol Ingrassia, Antonino Lucia, Giuseppe Bruno, Alessandro Fiore.