Ciccio Caputo encomiabile. Prova opaca per Fazzini

BERISHA 6 – Il tiro di Malinovski è un fendente sul quale non è semplice intervenire. Per il resto non compie grossi interventi.

BERESZYNSKI 6 – Una gara impostata molto sulla fase difensiva, contro una squadra che per lui non è come le altre. Alla fine se la cava abbastanza bene.

ISMAJLI 6 – Prestazione tutto sommato sufficiente, visto che Retegui combina ben poco. Concede solo un colpo di testa nel primo tempo.

LUPERTO 6 – La sua prova ricalca un po’ quella del compagno. Spesso è costretto ad arrangiarsi, ma non sbanda mai.

CACACE 6 – Sta prendendo confidenza con il campo e questo lo aiuta a giocare partite positive. Potrebbe però osare un po’ di più in avanti.

FAZZINI 5,5 – Non ripete la bella prova offerta con il Sassuolo e si fa spesso saltare dagli avversari.

RANOCCHIA 5,5 – Fa filtro, è vero, ma in quella zona del campo servirebbe qualcosa in più in termini di geometrie.

GRASSI 6 – Entra abbastanza bene in partita.

MALEH 6 – Meglio rispetto ai compagni di reparto perché sa essere un po’ più dinamico.

MARIN sv – Gioca pochi minuti.

CAMBIAGHI 6 – Tanta spinta e qualche tentativo di far male agli avversari, ma non è ancora il giocatore di un anno fa.

CAPUTO 6 – Andrebbe clonato per il grande lavoro di sacrificio per la squadra. Peccato però che abbia poche occasioni per fare male.

SHPENDI sv – Entra nel finale.

CANCELLIERI 6,5 – Finalmente un colpo dei suoi. Ottimo inserimento, gol fondamentale. Servirà come il pane in futuro.

All. ANDREAZZOLI 6,5 – Le scelte iniziali non sono azzeccatissime, ma è bravo a correggerle in corsa. I cambi di Cancellieri e Kovalenko fanno la differenza nel secondo tempo

t.c.