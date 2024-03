Certaldo senza alternative. A Lodi per fare risultato

Otto partite alla fine, 24 punti disponibili. 2 da recuperare al Mezzolara, 3 al Borgo San Donnino e ben 10 alla Pistoiese. Questa la titanica impresa che il Certaldo dovrà cercare di compiere per mantenere un posto in Serie D. Oltre a mettersi alle spalle due squadre, infatti, i viola valdelsani devono contenere sotto gli 8 punti il distacco dalla sestultima. Per questo dopo l’amaro pari interno di domenica scorsa proprio nello scontro diretto contro il Borgo San Donnino, la squadra di mister Alberto Ramerini è chiamata a fare risultato anche oggi (fischio d’inizio alle 14.30) al Dossenina di Lodi contro il Fanfulla. Un impegno decisamente complicato perché i bianconeri locali, vittoriosi 1-0 all’andata al Comunale di Certaldo, nonostante il loro attuale piazzamento a metà classifica con 37 punti (21 in più di Razzanelli e compagni), sono una delle squadre più in forma del momento con 4 vittorie nelle ultime 5 uscite, di cui una addirittura in casa della capolista Ravenna. Curiosamente, però, i lombardi ne hanno conquistati solo 12 di questi tra le mura amiche, dove tra l’altro hanno segnato appena 9 reti. Servirà insomma un Certaldo intenso e concentrato per l’intero arco dei novanta minuti, dove Bernardini e compagni dovranno cercare di limitare al minimo le sbavature, cercando al tempo stesso di trovare quel cinismo e quella determinazione sotto porta, che fin qui è un po’ mancata. Per l’occasione mister Ramerini dovrà fare a meno dello squalificato Barducci.

Simone Cioni