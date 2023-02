Certaldo, quarti nel mirino: "Vietato mollare"

Il 3-0 dell’andata ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, ma il Certaldo dovrà andare a raccogliere oggi al Molinari di Nibbiano quanto seminato mercoledì scorso in casa. Alle 14.30, infatti, i valdelsani saranno ospiti del Nibbiano & Valtidone nella gara di ritorno del 1° turno della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Impegno nel quale mister Alberto Ramerini dovrà fare a meno degli infortunati Pagliai, match-winner della finale toscana al Bozzi di Firenze contro il Signa, e l’esperto difensore centrale Salvadori. Nelle fila dei padroni di casa, invece, mancherà l’attaccante Grosso, espulso a Certaldo.

Capitan Pampalone e soci sono partiti ieri dopo la rifinitura alla volta di Nibbiano mentre questa mattina alle 8 partirà un pullman carico di tifosi. Uno dei protagonisti sarà il centrocampista Nuti, autore del terzo gol all’andata. "La scorsa settimana siamo stati davvero bravi, devo fare i complimenti a tutti. Siamo stati molto determinanti, che è una cosa che forse ci è mancata in diverse occasioni in campionato – confessa Nuti – mentre in coppa abbiamo dimostrato di saper essere anche cinici. Adesso, però, dobbiamo giocarci con lo stesso atteggiamento anche questa partita a Nibbiano, perché nel calcio non c’è mai niente di scritto e dobbiamo ancora fare l’ultimo passettino verso la qualificazione. Sono stato molto contento per il mio primo gol con la maglia del Certaldo, che reputo ormai casa mia". Nei quarti (andata l’8 e ritorno il 22 marzo) la vincente di questa sfida affronterà chi avrà la meglio tra gli umbri del Branca 1969 e i marchigiani del Valdichienti Ponte, che all’andata hanno prevalso 1-0.

Si.Ci.