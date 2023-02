Certaldo, oggi inizia l’avventura nazionale

Il tripudio nella gelida notte del Bozzi di Firenze dello scorso 25 gennaio è ormai storia, ma oggi per il Certaldo inizia l’avventura nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Per l’andata del 1° turno i viola valdelsani ospitano alle 14.30 al sussidiario del Comunale i piacentini del Nibbiano & Valtidone, vincitori del trofeo dell’Emilia Romagna. Quella della squadra allenata da Sergio Volpi è stata fin qui una stagione dai due volti: faticosa in campionato dove con 30 punti in 26 giornate gli azzurri stazionano appena fuori dalla zona play-out; entusiasmante in coppa (aperte a squadre di Eccellenza e Promozione) dove hanno eliminato nell’ordine i pari categoria della Castellana (penultimo nello stesso girone di campionato) per 4-1, il Gotico 2° in Promozione per 3-1, il Noceto 7° in Promozione per 5-2, il Vigolo penultimo in Promozione solo ai rigori dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, i pari categoria del Fidentina (zona play-out dello stesso girone) sempre dal dischetto dopo l’1-1 del 120’, il Massa Lombarda 1° in Promozione per 2-0 e i pari categoria del Rolo per 5-0 nella finalissima. Gara dove il mattatore è stato l’attaccante Domenico Grasso, autore di uno splendido poker mentre l’altra rete l’ha siglata bomber Alessandro Minasola, capocannoniere di coppa con 5 reti insieme proprio a Grasso e miglior realizzatore in campionato con 16 centri.

Proprio dal reparto offensivo, capace di segnare 23 gol in 7 partite di coppa (oltre 3 di media a incontro), potrebbero arrivare le preoccupazioni maggiori per il Certaldo, che ha però nella sua fase difensiva una certezza assoluta: appena un gol subito nell’intera manifestazione toscana, seppur in meno gare rispetto ai piacentini. Inoltre, in trasferta il Nibbiano & Valtidone ha raccolto finora solo 10 punti con l’ultima vittoria che risale ormai allo scorso 6 novembre a Sasso Marconi.

Dal canto suo il Certaldo arriva a questa sfida forte del 5° posto, grazie al successo di sabato scorso a Ponte a Egola contro il Tuttocuoio, fondamentale soprattutto per avvicinarsi a grandi passi alla salvezza, come sottolinea il diesse Manganiello: "Era senz’altro un incontro molto delicato perché il Tuttocuoio era terzultimo, ma i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, compatti, solidi e concentrati in ogni zona del campo – ammette –. La vittoria credo sia meritata, anche perché potevamo chiuderla prima. Una gara che ci dà quindi ancor più consapevolezza della nostra forza in vista di questa prima gara della nostra avventura nazionale". Simone Cioni