Certaldo Nuoto, Lorenzo Taddei sul podio alla finale regionale Esordienti B

Non sono mancate le soddisfazioni per il Certaldo Nuoto alla recente finale regionale della categoria Esordienti B e decimo memorial “Renato Dani“. Al prestigioso appuntamento andato in scena alla piscina di Massarosa, infatti, il giovane classe 2012 Lorenzo Taddei è salito sul podio dei 50 dorso conquistando una bellissima medaglia d’argento. Tutto il gruppo di giovanissimi nuotatori della Fiammetta, allenati dal tecnico Maria Laura Cellini, è stato comunque autore di buone prestazioni che sono valse altrettanti promettenti piazzamenti. "Tutta la società ci tiene a fare i complimenti a Lorenzo per l’ottimo risultato raggiunto – fanno sapere dal team natatorio del paese del Boccaccio – Complimenti che vogliamo comunque estendere anche a tutti gli altri Esordienti, per la promettente e positiva stagione disputata, dando loro appuntamento a settembre".

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono stati i risultati dei certaldesi, partendo proprio da Taddei, che oltre all’argento chiude i 100 rana al 28° posto. Il coetaneo Giulio Cappelli ha invece ottenuto la 13ª piazza sui 50 dorso, finendo poi 22° sui 100 rana. La più giovane Eva Lucente (classe 2014) si è piazzata al 15° posto sui 50 dorso e al 19° sui 100 rana.

Proseguiamo con Ettore Alfani (’12), che è finito in 18ª posizione per quanto riguarda i 50 dorso e in 24ª per ciò che concerne i 100 rana. Chiudiamo con Alice Cameli, nata nel 2013, che ha fatto registrare il 24° posto sui 100 rana, seguito da un 33° sui 50 dorso.