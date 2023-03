Certaldo in anticipo Derby per il Fucecchio

Ancora un anticipo per il Certaldo, protagonista oggi alle 14.30 sul sintetico del sussidiario del Comunale contro il River Pieve. Il match, replay della recente semifinale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza vinta 2-0 dai viola valdelsani, apre la 9ª giornata di ritorno del girone A della categoria ‘regina’. Un anticipo chiesto e ottenuto dal Certaldo proprio in vista della gara di andata dei quarti di finale nazionali della Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo nelle Marche. Il team di mister Ramerini andrà a caccia degli ultimi punti utili per conquistare la matematica salvezza, ma si troverà di fronte la più grande rivelazione di questa stagione, capace di battere nell’ultimo turno e agganciare al 3° posto la Cuoiopelli. I garfagnini fin qui hanno perso solo 3 volte, ma nei 2 precedenti stagionali non sono mai riusciti a segnare al Certaldo, che è reduce però da 2 ko consecutivi davanti ai propri sostenitori.

Domenica alle 14.30, invece, interessante ‘derby’ Fucecchio-Montespertoli e importante trasferta in chiave salvezza del Castelfiorentino a San Miniato Basso. Partiamo dalla prima sfida con le 2 compagini separate da un solo punto in classifica in favore dei bianconeri locali, reduci però da una vittoria nelle ultime 9 gare. Al contrario, nello stesso periodo il Montespertoli ha rimediato una sola sconfitta. Riscattare gli ultimi due ko di fila è invece l’obiettivo del Castelfiorentino, che ha comunque vinto 2 delle ultime 3 trasferte affrontate.

Scendendo in Promozione (in campo domani alle 15) derby esterno nel girone A per la Real Cerretese, di scena a Lamporecchio contro una Lampo in cerca di punti salvezza. Bouhafa e soci invece proveranno a tenere il passo delle battistrada Montecatini e Larcianese. Nel raggruppamento B, invece, un Montelupo reduce da 2 vittorie consecutive proverà l’impresa in casa della capolista Rufina, distante comunque solo 4 punti. Infine, nel C trasferta proibitiva per il Gambassi sul campo dell’imbattuta capolista Sporting Cecina.

Simone Cioni