Certaldo e il sogno coppa Basta un pari per la Serie D

E’ il grande giorno. Tutta Certaldo è pronta ad accomodarsi sui gradoni del Comunale per tifare la squadra del proprio paese, ad un passo dal sogno chiamato Serie D. Questo pomeriggio alle 15, infatti, i valdelsani ospitano il Cast Brescia per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Eccellenza partendo dal successo di 1-0 colto quindici giorni fa a Castegnato. Per tornare sul più prestigioso palcoscenico del calcio dilettantistico italiano, da dove il Certaldo manca dalla stagione 1994-95 (penultima posizione e ritorno in Eccellenza) sarebbe sufficiente raggiungere la finale dove capitan Pampalone e compagni sono attesi dai campani del San Marzano, i quali hanno già festeggiato la promozione in D grazie alla vittoria del campionato.

In caso di eliminazioni le porte per il salto in categoria non si chiuderebbero ugualmente: il Certaldo potrebbe infatti festeggiare ugualmente se anche il Campobasso, uscito in semifinale contro il San Marzano, dovesse vincere il proprio campionato dove attualmente è in testa con 2 punti di vantaggio sulla seconda a 2 turni dalla fine. Oppure ancora attraverso uno spareggio contro i molisani, qualora dovessero perdere la volata promozione con l’Isernia. Intanto Certaldo e Cast Brescia arrivano a questo confronto diretto dopo aver entrambe vinto l’ultimo impegno di campionato per 1-0, valso ai lombardi la matematica promozione in D.

Nuti e compagni hanno invece piegato il San Miniato Basso chiudendo al 6° posto con 42 punti: "Abbiamo avuto un percorso equilibrato avendo fatto 22 punti nel girone di andata e 20 in quello di ritorno – esordisce mister Ramerini – anche se potenzialmente la squadra sarebbe stata da play-off. La stagione è stata però estremamente dispendiosa visto che i ragazzi sono già a quota 42 partite mentre tutte le altre squadre ne hanno giocate 30. Quindi credo che gli vada fatto semplicemente un bell’applauso. Anche nei periodi più complicati hanno infatti sempre risposto alla grande".

Il tecnico viola presenta poi la sfida odierna al Cast Brescia, che sarà privo dell’esperto difensore Giosa, espulso nel primo match: "All’andata abbiamo fatto una buona partita, anche se potevamo far meglio in alcune situazioni. In fase difensiva siamo comunque stati bravi, lottando su ogni pallone – precisa – Magari, dopo aver sbloccato la partita, potevamo essere più lucidi e precisi in fase offensiva visto che loro ci lasciavano molti spazi, ma in molte circostanze abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Quello di cui sono maggiormente felice però è che la squadra mette sempre tutto sul campo e sono convinto che lo farà anche oggi".

"Nonostante il piccolo vantaggio, infatti, siamo consapevoli che sarà durissima perché il Cast Brescia ha calciatori di spessore in ogni ruolo. Quindici giorni fa per esempio cinque o sei mi hanno veramente impressionato, perché sono sempre in grado di fare la differenze – insiste Ramerini – Noi però sappiamo di poter contare su un pubblico eccezionale, che anche in Lombardia non ha fatto mancare il proprio sostegno alla squadra presentandosi in un centinaio di persone e sono sicuro che tutto il paese risponderà in massa anche all’appuntamento odierno, colorando di viola il Comunale".

Simone Cioni