Certaldo, debutto molto positivo . Tutti i risultati ottenuti a Lucca

Un debutto molto positivo per la rinnovata società Certaldo Nuoto alla piscina comunale di Lucca. La compagine valdelsana guidata dai tecnici Lorenzo Chesi e Federica Silla non mancato di offrire prestazioni di buon livello, facendo ben sperare in vista dei prossimi numerosi impegni agonistici. Dalla prima prova riservata al settore Categoria i nuotatori della Fiammetta hanno ottenuto i primi incoraggianti risultati. Fra i Senior Matteo Grassi ha conquistato un bel primo posto sui 200 dorso, 2° sui 50 dorso e 50 farfalla. Lorenzo Mainardi si è classificato 3° sui 50 farfalla e poi 4° sui 50 dorso e 5° sui 100 stile. Ginevra Leoncini ha ottenuto il 3° posto sui 50 e 200 dorso, poi il 4° posto sui 50 farfalla. Ilatia Leoncini, al rientro dopo una lunga assenza, ha chiuso al 2° posto sui 100 rana. Fra i Cadetti Christian Cicali ha conquistato un ottimo 2° posto sui 50 farfalla, seguiti dal 4° posto sui 200 farfalla e il 5° sui 400 stile. Martina Stricchi ha chiuso alla seconda piazza sui 200 dorso, poi al 12° posto sui 50 dorso e al 14° sui 100 stile. Eugenio Pollini: 6° posto sui 50 dorso e 50 farfalla, 8° sui 100 stile. Giorgia Russo: 5° posto sui 400 stile, 7° sui 50 dorso e 8° sui 100 stile. Massimo Corsoni ha chiuso sui 100 rana al 6° posto, poi 50 farfalla con il 7° posto, 13° sui 100 stile.

Fra gli Juniores Sofia Fioravanti ha conquistato il 3° posto sui 50 farfalla, il 4° sui 200 farfalla, 8° sui 50 dorso. Lorenzo Carpitelli: 4° sui 50 farfalla, 5° sui 200 farfalla e 8° sui 50 dorso. Martina Montagnani: 6° posto sui 200 dorso, il 9° sui 50 dorso e 12° sui 50 farfalla. Deva Maria Cianti: 8° posto sui 200 dorso, 10° sui 50 dorso e 18° posto sui 50 farfalla. Sara De Santi 10° posto sui 200 dorso, 12° sui 100 stile e 15° posto sui 50 dorso. Allegra Bondi 11° posto sui 400 stile e 100 rana, 20° posto sui 100 stile. Fra i Ragazzi, Giovanni Viani: 5° sui 200 farfalla, 8° sui 100 rana e 9° sui 400 stile. Carlo Dani: 6° posto sui 200 dorso, 9° sui 100 rana e 14° sui 100 stile. Sra Cameli: 10° posto sui 200 farfalla, 16° sui 100 rana e 29° posto sui 400 stile. Cosimo Santini: 12° posto sui 100 rana, 18° sui 100 stile e il 24° sui 400 stile. Allegra Bondi: 11° posto sui 400 stile e 100 rana, poi 20° posto sui 100 stile. Leonardo Carpitelli: 12° posto sui 200 dorso, 31° sui 100 e 400 stile. Davide Puccioni: 13° posto sui 200 dorso, 23° sui 100 stile e 25° sui 400 stile. Martina Musaj: 11° posto sui 100 rana, 32° sui 400 stile e 41° sui 100 stile . Maria Vittoria Cianti: 15° posto sui 100 rana, 28° sui 400 stile e 30° sui 100 stile. Greta Lucente: 17° posto sui 100 rana, poi 30° posto sui 400 stile e 42° sui 100 stile. Chiara Marzuoli: 18° posto sui 200 dorso e 33° sui 400 stile. Vittorio Testi: 21° posto sui 200 dorso, poi 31° sui 100 stile e 32° ottenuto sui 400 stile. Gabriele Giovanni Messina: buon debutto, con il 28° posto sui 100 rana, poi il 45° posto sui 100 stile. Thomas Monzani nel Categoria ha ottenuto il 31° posto sui 100 rana. Virginia Foraci ha chiuso con una buona prova al suo debutto: 45° posto ottenuto sui 100 stile.