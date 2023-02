Certaldo, che batosta

certaldo

1

fratres perignano

5

CERTALDO: Calu, Piochi, Vecchiarelli, Orsucci, De Pellegrin, Razzanelli, Zanaj, Bernardini (46′ Martini), Taraj (54′ Baccini), Nuti (68′ Marcon), Bandini. A disp. D’Ambrosio, Innocenti, Delle Fave, Bardotti, Corsi, Pampalone. All. Ramerini.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni, Carani, Genovali, Chiodi, Cornacchia, Niccolai, Kthella (59′ Di Paola), Doveri, Sciapi (80′ Fiumalbi). A disp. Menicagli, Aliotta, Giorgi, Pennini, Carrai, Pecci, Ganetti, Fiumalbi. All. Niccolai.

Arbitro: Santeramo di Monza (assistenti Angelici del Valdarno e Cucciniello di Arezzo).

Reti: 44′ Sciapi; 48′ aut. Taraj; 65′ aut. De Pellegrin; 73′ Di Paola; 78′ Fiumalbi; 82′ Baccini.

CERTALDO – Debacle casalinga dei viola valdelsani, che incassano la seconda sconfitta consecutiva davanti ai propri sostenitori. Sulle ali dell’entusiamso del netto successo del mercoledì precednete nell’andata del 1° turno della fase nazionale di coppa, il Certaldo inizia con il piede giusto, pressando alto la capolista Fratres Perignano, per poi svilupparele proprie trame di gioco sugli esterni. Al 10′ al termine di una bella ripartenza orchestrata da Zanaj, Vecchiarelli entra in area e mette un invitante pallone al centro, ma la retroguardia ospite è brava a sventare il pericolo.

Padroni di casa vicinissimi al gol al 19′ quando Bernardini pesca con una pregevole verticalizzazione Taraj, il quale dopo essersi liberato bene del diretto avversario calcia a fil di palo a tu per tu con Borghini. Il Perignano appare frastornato, ma al 27′ riesce ad alleggerire la pressione locale con una conclusione da posizione defilata di Sciapi, che non centra però lo specchio della porta. , si fanno vedere gli ospiti dalle parti di Calu. Sciapi viene servito in area ma da posizione defilata non centra lo specchio della porta.

Il Certaldo, però, torna a macinare gioco e in due circostanze sfiora il vantaggio: prima Nuti da fuori lambisce il palo alla destra del portiere ospite e poi Piochi, ben servito in area, viene fermato proprio all’ultimo momento da un provvidenziale intervento di un difensore. Si arriva così al 44’ quando arriva la doccia fredda per i ragazzi di mister Ramerini: Sciapi è il più lesto di tutti a risolvere una mischia in area certaldese. Partita che prende definitivamente la direzione di Perignano in avvio di ripresa, quando nel giro di 17 minuti prima Taraj e poi De Pellegrini infilano sfortunatamente la propria porta nel tentativo di anticipare gli avversari. A questo punto la capolista gioca sul velluto e arrotonda pure il risultato con una botta di Di Paola e un preciso diagonale di Fiumalbi, prima che Baccini sigli la rete della bandiera locale direttamente su calcio di punizione.